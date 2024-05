"Es una cosa contra mí y una injerencia política notoria": Cosse criticó al Ejecutivo por impulsar reapertura de la causa del Antel Arena

“A mí no me van a distraer. Yo voy a seguir convencida y convenciendo para que el próximo gobierno sea del Frente Amplio", afirmó la precandidata.

Tras conocerse que el fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez definió en las últimas horas reabrir la causa que investiga las presuntas irregularidades en la construcción del Antel Arena, la expresidenta de esa empresa y actual precandidata frenteamplista, Carolina Cosse, consideró que en la motivación que llevó a pedir la reapertura del caso hubo “injerencia política” del Poder Ejecutivo en “contra” de ella.

“Desde el punto de vista de la Justicia, no me sorprende porque en realidad es un proceso previsto, un proceso normal. Pero no deja de sorprenderme que el gobierno esté participando de esta manera en la campaña. Como todos sabemos, es un pedido del Poder Ejecutivo el recurrir a la reconsideración y reabrir el caso. Eso sí me preocupa. El gobierno, tanto el Poder Ejecutivo como el directorio de Antel, creo que tienen cosas mucho más importantes a las que dedicarse que participar en una campaña en la que no deben participar”, afirmó Cosse en rueda de prensa durante la noche del jueves.

La denuncia inicial fue presentada en noviembre de 2021 por el entonces presidente de Antel, Gabriel Gurméndez -ahora precandidato del Partido Colorado-. Se cuestiona el costo final de la obra, calculado en US$ 118 millones por una auditoría, cuando la inversión inicial se estimaba en US$ 40 millones. Luego de la investigación, el fiscal del caso resolvió archivar la causa en febrero de 2024 al no encontrar responsabilidades penales en las autoridades del momento de la construcción. La presidenta de la telefónica estatal en ese momento era la hoy precandidata Cosse.

El directorio de Antel solicitó el pasado 20 de marzo el reexamen del caso luego de un pedido del presidente Luis Lacalle Pou a la titular de la empresa estatal, Annabela Suburú, de que se agoten todas las vías judiciales.

“El propio Poder Ejecutivo ha admitido que le solicitó a la presidencia de Antel que actuara en la reconsideración. Eso no debería pasar”, dijo al respecto este jueves Cosse.

Además, consideró que la motivación detrás del tema es “contra” ella: “Esto empezó en una campaña electoral, cuando yo era candidata a la intendencia de Montevideo, ahí se inició la pseudoauditoría en Antel, que devino después en una denuncia penal, y ahora devuelta en campaña. Es una cosa contra mí, sin duda, y una injerencia política notoria. El gobierno se mete en la campaña electoral, algo prohibido por la Constitución”.

“A mí no me van a distraer. Yo voy a seguir convencida y convenciendo para que el próximo gobierno sea del Frente Amplio, y para que Uruguay recupere el rumbo que nunca debió dejar. Las empresas públicas también deberán recuperar un rumbo y no estar sometidos al debilitamiento al que están sometidas en este gobierno”, afirmó Cosse.