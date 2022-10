"Estamos compungidos, el presidente le mintió a la población cuando dijo que no iba a subir la edad de jubilarse", dijo Abdala

El Pit-Cnt considera realizar "una gran movilización de masas" alrededor del 16 de noviembre con paro parcial en Montevideo y área metropolitana.

El secretariado ejecutivo del Pit-Cnt se refirió este martes al proyecto de reforma de seguridad social que ingresó el pasado viernes al Senado. En conferencia de prensa, el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, dijo que Luis Lacalle Pou le mintió a la población. "Estamos compungidos porque el presidente de la República le mintió a la población cuando dijo que no iba a subir la edad de jubilarse de los trabajadores. No está bueno que antes de una campaña electoral se haga una afirmación de este tono y que luego se haga todo lo contrario", manifestó.

En ese sentido, Abdala indicó que reclaman como parte de la "pureza de la democracia" que lo que se dijo en campaña electoral se respete.

A su vez, señaló que para la central sindical esta reforma no es de la seguridad social y remarcó que es "solamente una reforma jubilatoria porque es lo único que toca".

"Es un proyecto de ley que no toca absolutamente nada que tenga que ver con la financiación. No dice nada de cómo mejorar las asignaciones familiares, la atención a la primera infancia, la atención a la discapacidad, no tiene esa visión integral que es la que necesitan los trabajadores", agregó.

Abdala lamentó que para los trabajadores, en particular los jóvenes, se aumenta la edad de retiro y los años de trabajo.

"Una cosa peligrosa, contraria a las disposiciones de la Organización Internacional de Trabajo, es que se aumenta la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Hay artículos del proyecto que le dejan decidir ante sí y de por sí cuestiones que tienen que ver con la seguridad social y que los buenos principios implicarían la participación social en la seguridad social", manifestó.

Además, según comentó, en esta reforma no pierde todo el mundo, "lamentablemente gana el capital financiero y las AFAP".

"En esta reforma se hace prácticamente obligatoria la afiliación a las AFAP donde se introduce de lleno la cuestión del lucro de un ahorro forzoso de los trabajadores, en donde además te cobran comisiones por dejar el dinero allí. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la seguridad social", continuó.

El presidente del Pit-Cnt indicó que solicitarán al Parlamento que genere las condiciones que no propició el Poder Ejecutivo. En ese sentido, apuntarán a un diálogo social y a una negociación para ir a un "cambio estratégico" en materia de seguridad social, afirmó.

"Nosotros creemos que otra reforma de la seguridad social intensa en derechos, financiada, solvente, universal y solidaria es posible y necesaria", aseguró.

Por último, confirmó que el Pit-Cnt no solamente participará en la movilización de la Intersocial del jueves 27 de octubre en la plaza 1º de mayo, sino que además van a elevar a consideración de la mesa representativa, "una gran movilización de masas" alrededor del 16 de noviembre con paro parcial en Montevideo y área metropolitana, con una concentración desde la Universidad de la República (UdelaR) hasta el Palacio Legislativo "para defender los postulados en materia de seguridad social".