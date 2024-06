FA no resolvió ninguna medida concreta tras filtración de chats; para Pereira "la mejor forma" de evitar estas situaciones "es cambiar el gobierno"

"Queremos seguir analizándolo con la calma, tomándonos el tiempo suficiente porque también estamos cuidando una forma de convivir", explicó el presidente del partido en rueda de prensa.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, reiteró la "preocupación enorme" de su fuerza política tras la filtración los chats del presidente Luis Lacalle Pou y el excustodio Alejandro Astesiano sobre Marcelo Abdala. "Claramente hay hostigamiento, seguimiento y espionaje hacia distintos políticos y sociales", enfatizó.

Si bien el secretariado del FA se reunió este lunes, como había adelantado el viernes, para determinar qué medidas tomar, por el momento no resolvió ninguna concreta. "Acciones políticas estamos haciendo todos los días, cuando yo estoy diciendo estas cosas estamos haciendo una acción política", explicó Pereira en rueda de prensa.

Sobre una posible citación al Parlamento del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, Pereira respondió: "Lo seguimos procesando, por ahora no. Queremos ver cuál es el mejor momento, también queremos seguir analizándolo con la calma, tomándonos el tiempo suficiente porque también estamos cuidando una forma de convivir".

"¿Si a usted le dicen que están espiando a un dirigente sindical no tendría que decir en vez de "perfecto" "pará con eso"?", se preguntó Pereira sobre la respuesta del presidente en el chat que se filtró. "No se puede hacer en Uruguay pesquisas a personas sin una orden judicial, y esa orden no existió", enfatizó.

Pereira reafirmó que se trata de algo "grave" y que hay que investigar. "Nosotros solos no vamos a poder llegar, con lo cual confiamos mucho en que la Fiscalía haga su trabajo y llegue al fondo de la investigación", expresó.

En este sentido aclaró que no harán "ninguna acción judicial porque el tema está en la Justicia". Consideró, asimismo, que "hay que dejar trabajar a la Fiscalía en paz, cosa que hasta ahora el gobierno no ha hecho".

Adelantó que es posible que el FA haga una movilización tras lo sucedido. Sin embargo, indicó que "es poco probable que se haga antes de las elecciones internas".

"No vamos a callar ninguna de estas cosas pero al mismo tiempo vamos a actuar con cautela republicana, construyendo las garantías democráticas para que el país pueda seguir funcionando en paz y eso supone que muchos compañeros nos recriminen acciones más duras. Pero a veces la acción más dura es la que más gente convoca no la que más dura suena", expresó.

"La mejor forma de cambiar este estado de situación es cambiar el gobierno; la más dura y la más democrática", aseveró. "Tenemos un gobierno que le ha fallado a la gente", reclamó.

También, apuntó contra el precandidato Álvaro Delgado tras sus consideraciones sobre este mismo tema. "Él no sabe nada nunca. Es una persona que estuvo cuatro años en la Secretaría de la Presidencia, y no sabe nada. No sabía nada de Astesiano, no sabe nada de esto, no sabe nada de nada. Yo no sé cómo alguien pretende ser presidente si no sabe, debería saber y debería explicar", reclamó Pereira.