Femicidio de Natalia Lagos: familia demandará al Estado y pide que se investigue a policías y jueza que actuaron en la denuncia previa al crimen

La familia de Natalia Lagos, la joven secuestrada por su expareja que murió al chocar contra el peaje de Soca, presentará una demanda contra el Estado.

También pide que se investigue a los policías y a la jueza que actuaron en la denuncia por violencia doméstica que Natalia presentó en julio.

Natalia Lagos, de 23 años, fue secuestrada el 2 de agosto por su expareja en su casa de Parque del Plata. Minutos más tarde el auto que conducía el secuestrador chocó contra el peaje de Soca.

Ella murió y él está preso e imputado por femicidio. La familia de Natalia presentó este jueves una denuncia en Asuntos Internos del Ministerio del Interior, para que investigue a los policías de la comisaría de violencia doméstica de Parque del Plata, donde Natalia había denunciado a su expareja dos semanas antes.

"Entendemos que se puso en conocimiento de la Policía dos hechos con apariencia delictiva que uno de ellos sin lugar a duda ameritaba por mandato legal expreso que se diera inmediato conocimiento a la fiscalía de turno de Atlántida. Hecho que no se verificó", dijo Rafael Silva, abogado de la familia de la víctima.

Otra denuncia se presentó ante la Suprema Corte de Justicia, contra la magistrada que actuó en ese caso y solo dispuso medidas cautelares como prohibición de acercamiento.

"Primero lo que se tendría que haber dispuesto es: la elevación de antecedentes para el primer día hábil siguiente, la convocatoria a audiencia y que se confeccionara el informe de peligrosidad de rigor. Nada de esto se hizo. Como consecuencias que esto se hubiese hecho, podría haberse determinado, seguramente se hubiesen activado todos los mecanismos de protección para víctimas de este tipo", Silva.

En base a estas posibles omisiones, la familia pedirá que se convoque la semana que viene a una audiencia de conciliación, porque prevé presentar una demanda civil contra el Poder Judicial y el Ministerio del Interior.

Demandas que se reiteran

Este viernes también se informó que la familia de Dahiana Laguna, mujer asesinada por su expareja en Paso de las Duranas en agosto de 2022, demandaría al Estado por "groseras omisiones de todos los estamentos".

El hombre -con varias denuncias previas- fue a la casa de Dahiana y la hija mayor de ambos lo vio en el techo de la casa. Dahiana llamó a la Policía, pero le dijeron que tenía que caminar siete cuadras hasta la seccional para denunciarlo.

La mujer salió con sus hijas de la mano rumbo a la seccional octava, pero el camino se convirtió en el escenario del femicidio. El hombre le disparó en la calle frente a las hijas de ambos y Dahiana falleció. El agresor, luego, se quitó la vida.

La indemnización que reclamará la familia será de US$ 900.000 y $1.5 millones (unos US$ 40.000 dólares) contra el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior. En los próximos días se presentará una citación a conciliación y, en caso de no llegar a un acuerdo, comenzará el juicio.