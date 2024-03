Fenapes anunció un paro el 17 de abril por 13.000 horas docente sin asignar y la presidenta de ANEP respondió

"Acusar a la institucionalidad de tener interés electoral y hablar de descalabro son acusaciones gravísimas", lamentó Virginia Cáceres.

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) anunció un paro de 24 horas para el miércoles 17 de abril. El tipo de movilización se definirá en las próximas semanas.

En una declaración pública, Fenapes señala que existen "estudiantes sin docentes y docentes sin trabajo". Denuncian elecciones de horas tardías y desordenadas que dejaron, hasta el momento, 13.290 horas de docencia de aula sin asignar y 2933 horas de docencia indirecta sin asignar.

Los docentes denuncian "faltas de garantías y certeza jurídica en Secundaria" y "descalabro político-institucional" en ANEP, en donde se prioriza "la lealtad político-partidaria por sobre las responsabilidades institucionales".

Por otra parte, las distintas filiales analizarán la posibilidad de desarrollar un paro por tiempo indeterminado en rechazo a la reforma del estatuto del funcionario docente que impulsan las autoridades y que califican de "exprés" y "regresiva".

La respuesta de Cáceres

La presidenta del Codicen de la ANEP respondió este miércoles en diálogo con Telemundo y rechazó el "relato de caos que quiere imponer" Fenapes.

"No puedo más que rechazar profundamente las afirmaciones que se hacen. Me sorprenden por lo incendiario que son. Acusar a la institucionalidad de tener interés electoral y hablar de descalabro son acusaciones gravísimas. No nos hacen bien como país. Debe rechazarlas profundamente, están alejadas de la realidad", enfatizó.

Consultada si efectivamente habían 13.290 horas docentes sin asignar, respondió: "En Secundaria el proceso es muy complejo. Va cambiando la cantidad de horas libres. Una vez que terminarnos con las dos rondas de elección, los docentes empiezan a hacer elecciones propias, renunciar a horas y tomar otras. Por lo tanto esos números fluctúan constantemente. No podemos decir 'el número es tal' de manera definitiva, porque va a cambiar al otro día. Es absolutamente natural dentro del sistema de elección de horas que es muy complejo y tiene una ingeniería muy difícil de llevar adelante".