Fiscal de Río Branco tildó de "show mediático" denuncia en su contra por parte de subcomisario

El fiscal de Corte, Juan Gómez, solicitó un pedido de informes de urgencia a la fiscal de Río Branco Bettina Ramos para que dé cuenta de sus actuaciones en esta dependencia. La solicitud responde a la denuncia de un subcomisario de Cerro Largo ante Asuntos Internos del Ministerio del Interior, informada por Radio Sarandí este martes, que incluye presuntos casos de corrupción de autoridades locales, entre ellas la fiscal.

Esta denuncia fue derivada a Crimen Organizado, pero antes había sido archivada por la Fiscalía por falta de pruebas. El policía asegura que Ramos se negó a investigar un caso de tráfico de drogas que involucraba a autoridades policiales de Cerro Largo.

Tras la información divulgada por Sarandí, Ramos dio una conferencia de prensa en la noche del martes en la que negó las acusaciones en su contra, a las que tildó de "show mediático". La fiscal aseguró que el subcomisario tiene diez investigaciones administrativas en su contra y pendiente la realización de pericias psiquiátricas "a las que no va porque dice que está enfermo".

Según su versión, el policía hace estos alegatos desde 2018, pero hasta ahora no se ha podido probar nada de lo que dice. Aseguró que en setiembre de 2020 presentó sus descargos en un documento de 30 páginas de extensión, "con mucha documentación y fotos".

Si bien en esa oportunidad la denuncia se archivó, Ramos dijo que llamó a Gómez para ponerse a la orden. La conferencia fue antes de que la Fiscalía anunciara cómo procedería.

"El último recurso –artilugio, lo llamaría yo– es hacer una nota con periodistas que no van a la fuente, no preguntan, no investigan, porque hay información que es simplemente entrar a un registro, y hacen este show mediático", sostuvo.

"Estamos muy tranquilos de la transparencia y de la forma de trabajo", dijo.

Ramos aseguró que el funcionario "no se daba con los superiores ni con los colegas" y "trabajaba solo porque, según él, no lo querían y todo el mundo es corrupto".

"Entonces, lo que hacía era ir con un patrullero con las luces intermitentes, paraba en una boca, agarraba a un consumidor, lo traía detenido y lo ingresaba como 'estupefacientes'. Eso es un mamarracho y va contra otras investigaciones que venimos haciendo con los equipos especializados, de muchos años, de muchos meses", sostuvo Ramos.

La fiscal de Río Branco aseguró que a las tres de la madrugada el denunciante una vez solicitó un allanamiento porque tenía información de "una fuente confiable" sobre una boca de drogas, y pretendía que la fiscal no notificara a otros policías. Según Ramos, el hombre buscó la dirección en Facebook y finalmente "el domicilio era de una casa abandonada". Por esta serie de presuntas irregularidades, según Ramos, no solicitó el allanamiento a la Justicia.

A su vez, dijo tener fotos del policía junto con un vendedor de drogas. "Está asociada a narcotraficantes, tomando cerveza "¿Por qué la fiscalía no trabajó con él? Y, porque son amigos y toman cerveza de noche en los bares, y por eso estaba muy interesado en saber sobre la investigación", dijo.