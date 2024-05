Gandini sobre dichos de Iturralde: "Ghione ha dado tranquilidad de su profesionalismo, no se puede decir que cuidó al Partido Nacional"

"Es una lastima que el caso Penadés vuelve al tapete", lamentó el senador.

El senador del Partido Nacional Jorge Gandini dijo que recibió con "sorpresa" las conversaciones entre el presidente del directorio blanco Pablo Iturralde y Gustavo Penadés publicadas este jueves en Búsqueda en torno a la causa que llevó a la prisión al exlegislador.

"Me sorprende como a todos ustedes. Son cosas que no deben decirse, pero en el ámbito de la confianza de Whatsapp uno no piensa que luego salen. Es una lastima que el caso Penadés vuelve al tapete, otra vez por estas cosas y termine mencionando a otras personas que tendrán que aclarar su participación en este tema", dijo Gandini en Desayunos Informales.

En las conversaciones de marzo de 2023, Iturralde le dice a Penadés que la fiscal Alicia Ghione es su amiga y la denomina como "nuestra", sugiriendo una cercanía al Partido Nacional. Además, tilda al entonces fiscal de Corte subrogante Juan Gómez de "gran cagón" al que hay que "presionar" para que renuncie.

"Lo único que puedo decir es que respeto a la función de la Fiscalía. En cuanto a las fiscal del caso, me ha dado tranquilidad de su profesionalismo. Es lo que le puedo pedir a un fiscal, que sea profesional en lo que hace. Sigue actuando, me consta que sigue actuando", dijo Gandini.

Consultada si quedaba manchada la imagen de Ghione al vincularla a un partido, el senador respondió: "Hay que ser muy cuidadoso. Ha actuado en todas esas causas muy profesionalmente, no se puede decir que cuidó al partido nacional, que trató que no generara consecuencias. Por el contrario. Me estoy enterando cuál es su filiación política. No la conozco personalmente y nunca la vi en ninguna actividad partidaria. Por tanto es una sorpresa para todos nosotros".