García consideró que Orsi tiene opiniones "un poco exóticas" y que con sus dichos sobre Lacalle y la educación pública aporta a "la grieta"

“En una sociedad libre como la nuestra, todos tenemos derecho a opinar. No se puede dividir a los uruguayos por el lugar geográfico, su origen, los estudios, la situación económica”, agregó el ministro.

El ministro de Defensa, Javier García, se metió este sábado en la polémica por los dichos del intendente Yamandú Orsi y el vínculo del presidente Luis Lacalle Pou con la educación pública. “Lo digo con respeto: me parece un razonamiento profundamente antidemocrático”, afirmó.

El pasado jueves, el intendente de Canelones cuestionó las declaraciones del presidente el conflicto entre los estudiantes del liceo Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA) y las autoridades educativas. Lacalle Pou fue consultado sobre la situación en el liceo y aseguró que no debía enorgullecer "tener un edificio público de esa manera", en referencia a las paredes pintadas en el salón gremial. "La rebeldía con causa de reclamos es bienvenida, pero qué necesidad de romper, qué necesidad de ensuciar. Ninguna, por eso no lo comparto", dijo. Y en respuesta a ello, Orsi apuntó: "Hay un recorte de presupuesto de educación y suelto de cuerpo alguien que nunca pisó un centro educativo público critica el estado de las paredes, cuando hace décadas que es así y se han formado verdaderos referentes de nuestro país. Habla de un desconocimiento que es lógico. Hay un desconocimiento de la educación pública, que es lógico porque nunca pisaste un centro público de enseñanza y todavía te das el lujo de recortar el presupuesto”, dijo el dirigente frenteamplista, sin mencionar al mandatario.

Este sábado, García consideró que el de Orsi “es el razonamiento de las corporaciones, no de la democracia”. “Si fuera válido eso, entonces, ¿un paciente en un hospital no puede hablar sobre el tratamiento que recibe porque no fue a la Facultad de Medicina? ¿O un sindicalista no podría hablar del mundo de la empresa porque no es empresario? Sería ilógico. ¿Estamos recortando derechos? Todos tenemos derecho a opinar”, afirmó.

“En una sociedad libre como la nuestra, todos tenemos derecho a opinar. No se puede dividir a los uruguayos por el lugar geográfico, su origen, los estudios, la situación económica”, agregó García.

Además, el ministro de Defensa consideró que las opiniones de Orsi “están fundadas en ese razonamiento de la dichosa grieta, que se quiere formar de unos contra otros”. “La grieta es el nuevo nombre de la lucha de clases de antes: unos contra otros, interior contra Montevideo, quienes estudian acá contra quienes estudian allá”, dijo.

El de Orsi “no es el pensamiento de una democracia plural y rica como la que tenemos”, afirmó el ministro, y agregó: “Pero tampoco hay que dar mucha importancia. El intendente Orsi se ha caracterizado por tener algunas opiniones un poco exóticas. Me acuerdo cuando dijo que el presidente Alberto Fernández de Argentina era un presidente clase A. Si fuera por los resultados económicos y sociales, creo que el presidente clase A está de este lado del Río de la Plata. Pero cada uno tiene derecho a tener el modelo político que le parece: el del intendente Orsi es Alberto Fernández”.

El viernes, quien también se metió en la polémica fue el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema: "El argumento es tan infantil e inmaduro que se termina desacreditando a sí mismo". Horas antes hizo lo mismo el ministro de Educación, Pablo da Silveira: “¿Cómo debatir y decidir sobre formación docente universitaria si solo los docentes pueden hablar de docencia y solo los universitarios de formación universitaria? ¡Basta de descalificar!”.