Gobierno evalúa habilitar vacunas para los extranjeros que entren a Uruguay a partir del 1° de noviembre, dijo Delgado

El gobierno evalúa habilitar vacunas para los extranjeros que ingresen a Uruguay a partir del próximo 1° de noviembre, dijo este sábado el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. A partir de ese día inicia la segunda etapa de reapertura de fronteras, y desde ese momento estarán habilitados a entrar todos los extranjeros vacunados contra el Covid-19.

Delgado dijo a Telemundo tras participar de un acto en Pocitos en defensa de la ley de urgencia (LUC): "Estamos evaluando con Salud Pública la posibilidad de disponer algunas vacunas para esa etapa".

El jerarca apuntó que estas vacunas se podrían destinar a las personas que en sus países de origen no hayan recibido la tercera dosis de alguna de las vacunas anticovid. También mencionó el caso de los menores de 18 años que no estén todavía inoculados a raíz de no estar contemplados en las campañas de inmunización de sus países (Uruguay vacuna a los menores entre 12 y 17 años).

Esto es "con la condición de que ningún uruguayo que le toque la tercera dosis no pueda vacunarse", dijo Delgado.

Condiciones para el ingreso

Quienes entren a Uruguay deberán estar inmunizados (plan completo de vacunación más 14 días) con cualquiera de las preparaciones contra el coronavirus, de acuerdo a lo que detalló el gobierno días atrás.

Además, deberán presentar un test PCR negativo realizado en las 72 horas anteriores e hisoparse nuevamente a los siete días.

Antes de ingresar al país deberán presentar de forma online una declaración jurada.

El gobierno también definió que los turistas no deberán realizar cuarentena en el país, ni siquiera los menores de edad que no estén vacunados.