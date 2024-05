"Habrá daños importantes de infraestructura, pero no podemos dejar de sacarla": la ARU advierte por situación de la soja

Patricio Cortabarría, presidente de la Asociación Rural del Uruguay envió un mensaje a las autoridades nacionales y departamentales ante la situación que afrontan en la cosecha de soja debido a las condiciones climáticas.

"Hace más de 50 días que no para de llover, hay realmente una crisis hídrica en exceso", advirtió y se refirió en concreto a los cultivos de verano y, en particular, a la soja porque "no aguanta muchos días una vez que está pronto, sin desgranarse".

Cortabarría admitió que "tuvimos algunos percances hace unas semanas con algunos camiones que salieron con lluvia y eso generó molestia en intendentes y una polémica importante". El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, apuntó contra la empresa finlandesa UPM y lanzó: "Se agotó la paciencia con estos atrevidos".

En su cuenta de X, el jerarca departamental había compartido un video en el que se observaban al menos tres camiones que trasladaban troncos de árboles pasando por un camino de tierra.

El presidente de la ARU reconoció que "hubo multas a camiones". En esta línea, señaló: "Me parece que lo que tenemos que hacer es un llamado a todos los gobiernos departamentales a trabajar en conjunto".

Aseguró que lo que están haciendo es llamando a decir que "es momento de sacar esta cosecha" y de ponerse a trabajar "todos juntos para poder sacar esta producción que es muy importante para el país".

"Hay muchísimo dinero en juego y muchísima gente que viene con un golpe muy importante de la zafra pasada por la sequía. Este año tiene que levantar esa cosecha para poder recuperarse. El país lo tiene que levantar; ese fue el llamado que hicimos", expresó.

El llamado es, en concreto, a que la Policía Caminera y las Intendencias "den una mano" para poder ayudar a sacar esta cosecha que es "muy importante" para todo el sector. "Hoy las obras y los caminos están", agregó.

El tema es que va a haber un problema al sacar las cosechas de soja. "Va a haber daños importantes de infraestructura, pero no podemos dejar de sacarla", aseguró.

"Entendemos que hay que sacar la cosecha y utilizar esos fondos y otros que veremos de conseguir para reacomodar esa infraestructura", aclaró. "Pero lo que hay que sacar es un cultivo de los campos, que está pronto y que no lo podemos esperar", recalcó.

Subrayó que se trata de una cosecha de más de 1.000.000 de hectáreas con rendimientos que parecen ser "bastante importantes". En este sentido, reafirmó: "Es mucho dinero el que hay en juego, lo que tenemos que hacer es trabajar juntos".

El llamado, añadió Cortabarría, es para permitir que "haya fluidez" teniendo en cuenta que habrá un "problema logístico" porque mucho cultivo se va a tener que mandar a plantas de secados. "Vamos a tener necesidad de muchísimos camiones que van a estar circulando por muchas rutas, todo el tiempo", indicó.

La cosecha se está concentrando en muy pocos días y hay muchos lugares donde no se ha empezado con el trabajo. "Va a ser realmente un movimiento muy grande", afirmó, y adelantó que tendrán "probablemente" una ventana sin lluvias que se está viendo de acá a diez días más.

¿El dinero para arreglar la infraestructura de dónde saldrá? "El dinero lo ponemos todos los años, con los impuestos", respondió el presidente de la ARU.

"Hace tres años que no llueve, que los caminos estaban muy bien, que probablemente se haya gastado muy poco", recordó. "Este año probablemente esa infraestructura va a ser perjudicada y después se verá cómo se recompone", continuó.

Cortabarría explicó qué pasaría si no se permite circular a los camiones debido a las lluvias: "Si vos ponés algo a hornear y hay que hornearlo media hora, si lo dejás una hora se quemó. Esto es lo mismo, si no lo levantamos en tiempo pierde calidad, se cae, se desgrana".

"Creo que la cosecha va a ser buena, los rendimientos estimados son buenos, pero hoy tenemos este problema de que no se ha podido empezar. Probablemente hace 20 días que estaríamos a cosecha plena, por decirlo de esta manera, si esta lluvia no nos hubieran frenando", afirmó.