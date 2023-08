"He encontrado más respuestas en algunos temas" en el Partido Nacional: Ripoll ve ciclo cumplido en Adeom y señala cercanía con Lema y Argimón

"Me parece que es una persona que no se valora todo lo que ha hecho. Creo que ha cambiado el Mides en muchas cosas", dijo la secretaria general de Adeom sobre el ministro de Desarrollo Social.

La secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo, Valeria Ripoll, afirmó este jueves que está “cerrando una etapa” como dirigente sindical y que “seguramente” tendrá un rol activo en la próxima campaña electoral; y aunque todavía no descarta opciones, planteó que en el Partido Nacional “ha encontrado respuestas” a algunos temas de su interés.

En diálogo con el programa Desayunos Informales, Ripoll fue consultada sobre si considera que en la próxima campaña electoral tendrá un papel activo. “Seguramente”, respondió, y ahondó: “Me parece que todos son períodos y etapas en la vida. Me parece que en Adeom estoy cerrando una etapa en este período, me parece que los objetivos que tenía mayoritariamente los cumplí. Creo que la imagen del trabajador municipal cambió y la del sindicato también”.

“No soy de las personas que entienden que uno tiene que jubilarse de dirigente sindical, me parece que tiene que haber un recambio constante”, dijo, y agregó que actualmente está “viendo” qué es lo que va a hacer en el futuro.

En ese sentido, en el programa le preguntaron a Ripoll si se siente más cerca del Frente Amplio o del Partido Nacional, a lo que respondió: “En realidad, no me siento identificada al 100% con nadie”.

“A mí lo que me gusta es tener la libertad de poder cuestionar lo que me parece que se hace mal. Un partido que quiera tener a Valeria Ripoll dentro de sus filas tiene que entender que si Valeria tiene que cuestionar a su propio partido, lo va a hacer. O me aceptan con esas características o no me aceptan. Pero se lo he dicho desde el principio a las distintas personas que me han planteado que les gustaría que esté: si me dedico a hacer política va a ser siendo quien soy, y con prioridades claras que tengo, como cambiar la vida de las personas que tienen discapacidad, sobre todo las que tiene autismo, que es una causa de vida y entiendo que nadie hasta ahora ha profundizado en ese tema ni le ha dado soluciones a esas familias”, afirmó.

En ese sentido, Ripoll, que tiene un hijo con autismo, planteó que “hasta ahora” tiene “cercanía con personas”. “Hoy por hoy he encontrado más respuestas en algunos temas desde el Partido Nacional, en los que tienen que ver con autismo. Pero para tomar una decisión no basta solo con eso”, afirmó.

En esa línea, la secretaria general de Adeom fue consultada sobre su vínculo con el ministro de Desarrollo Social y dirigente del Partido Nacional, Martín Lema. “Lo conocí hablando de autismo. Me parece que es una persona que no se valora todo lo que ha hecho. Creo que ha cambiado el Mides en muchas cosas, hay una apuesta muy fuerte, hay un compromiso personal y también económico en lo que se ve que se ha destinado a distintas políticas del Mides”, respondió.

“Creo que es una persona que tiene una sensibilidad en algunos temas que he encontrado respuestas que con administraciones anteriores no las encontré. Me pasó también con (la vicepresidenta Beatriz) Argimón con el tema vinculado al autismo. Uno golpea puertas y la mayoría se cierran, y en este caso ellos dos algunas las abrieron”, agregó.

Con ese escenario, Ripoll fue consultada sobre si esa coincidencia con Lema sería suficiente para hacer campaña con él. “Ni que sí ni que no, no lo descarto. Si se acepta como soy y lo que represento, puede ser con él o con otra persona”, apuntó.

En esa línea, afirmó que no se limita a un partido, pero dijo tener claro que no se acercaría a Cabildo Abierto, con quienes tiene “diferencias enormes”.

No le sucede lo mismo con el Partido Nacional, remarcó, y planteó que su condición de sindicalista no la asocia directamente al Frente Amplio. “De hecho, a diferencia de lo que todos creen, en el interior el 90% de los dirigentes sindicales municipales son militantes del Partido Nacional. A veces nos quedamos con la mirada capitalina, donde la mayoría de los dirigentes sindicales militan en el Frente Amplio, pero en el interior es a la inversa”, dijo, y agregó: “He charlado con varias personas. Algunos valoran mi perfil, a otros les preocupa. Pero si alguno me quiere bozal, ahí no voy a estar”.