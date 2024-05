Comandante del Ejército criticó "discursos" que sugieren que militares "no están haciendo nada" y deben respaldar a la Policía

"No lo voy a resolver yo, lo resuelve el poder político. El poder político tomará las medidas que quiera tomar y daremos cumplimiento como siempre lo hemos hecho", dijo Mario Stevenazzi.

El comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, criticó este sábado en el marco del Día del Ejército los "discursos" que, según él, sugieren que los militares están "ociosos en el cuartel sin hacer absolutamente nada" y deben salir a respaldar a la Policía en la seguridad interna del país.

Stevenazzi no mencionó a ningún actor político en particular. La precandidata nacionalista Laura Raffo, por ejemplo, propone pasar 1.000 soldados a la Guardia Republicana, al tiempo que el también precandidato blanco Jorge Gandini propone que el ejército patrulle "ciertos barrios" donde hay mayores índices de delitos.

En el mismo camino que Raffo, el colorado Robert Silva propone que sean 1.500 los militares que pasen a la Republicana.

"El Ejército Nacional cumple su rol en frontera, vinculada a la defensa nacional. También en la mayoría de las cárceles, con la seguridad exterior. Algunos discursos aparentan decir que la gente está ociosa en los cuarteles sin hacer absolutamente nada y hay que darles algo para hacer. Los soldados nuestros cada tres o cuatro días no van a su casa porque tienen alguna actividad que hacer. Hoy tenemos más de 100, 200, trabajando en inundaciones y el plan frío polar; seguimos con 500 en cárceles; 1.000 en el Congo; 400, 600 en frontera. Es un esfuerzo tremendo de nuestro personal", enumero Stevenazzi en rueda de prensa.

El comandante en jefe resaltó la "preocupación" que le genera las "afirmaciones que no son felices" de estos discursos. "Aparentan en demostrar que los soldados no están haciendo nada, cosa que no es cierto".

Consultado sobre su postura acerca de si deberían colaborar con la seguridad interna del país, respondió: "No lo voy a resolver yo, lo resuelve el poder político. Tenemos preparación vinculada a la defensa nacional. Actuamos de determinada manera, no es un soldado con un fusil, actuamos por grupos de soldados, brigadas, tenemos equipos de combates. El poder político tomará las medidas que quiera tomar y daremos cumplimiento como siempre lo hemos hecho. No soy yo el que evalúa", dijo.