Heber afirmó que "se va a modificar" o "eliminar" la prohibición de tener tatuajes para policías

El ministro del Interior consideró que es "mejor" si los tatuajes no son visibles "porque no se identifica" a la persona, pero que "no puede ser un elemento de eliminación".

Este viernes se abrirán llamados a concurso del Ministerio del Interior para que ingresen efectivos a jefaturas de Policía de varios departamentos y a la Dirección Nacional de la Guardia Republicana.

Las bases generales de los llamados establecen entre las "ineptitudes" tener tatuajes. "No se permitirá el ingreso de postulantes que presenten tatuajes, piercings, implantes, escarificaciones u otra técnica actual o futura, que por su tamaño, ubicación o simbolismo alteren la presentación personal, la sobriedad o el adecuado porte de los uniformes", indica el texto.

En conferencia de prensa el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró que es un requisito que "se va a rever, se va a modificar y no sé si no eliminar".

"Siempre existió. Pero no es claro y puede prestarse a descalificaciones de gente que está con buena capacidad, hombre o mujer, para cumplir la tarea. Los tatuajes si no son visibles, mejor, porque no se identifica a la gente, pero no puede ser un elemento de eliminación", agregó Heber.