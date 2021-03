Henry Albornoz: "El efecto de la vacuna recién se verá en algunos meses"

El infectólogo analizó la situación del país en la que está con un pico máximo de casos por Covid-19. Este domingo se registraron 1587 casos nuevos y fue el número más alto detectado desde el comienzo de la pandemia.

Situación actual de la pandemia

Estudios en nuevas cepas

Si alguien se contagia luego de la primera dosis, por el momento no hay referencia de que eso cambie la evolución de la enfermedad. Si se documenta la infección, lo que se hace es que las personas que tuvieron la infección van a quedar para recibir la inmunización completa luego de los seis meses de la infección. Si la persona desarrolla la infección en el medio, va a tener que esperar seis meses. Estamos en etapa de valoración de eso. Esas personas tienen como una doble estimulación del sistema inmunológico.

Se está estudiando las variantes virales que pueden están circulando. Ya sabemos que hay algunas que pueden estar circulando. Es una posibilidad y estamos en una situación de aumento de actividad. Estamos en el reinicio de las clases y podría haber no solo la condición de una variante nueva, sino que también una nueva variante.

Efectos secundarios de la dosis de AstaZeneca

Se vio la formación de coágulos. Eso fue visto como una alerta. La Agencia Europea dijo que no justifica su suspensión, pero sí analizarlo. Algunos países decidieron suspender la vacunación. Creo que en los próximos días se va a aclarar, pero por el momento no debería cambiar para nada la situación. Los fenómenos trombóticos son relativamente frecuentes. Está bien que se haya dado la alerta y que se analice qué vínculo real podemos tener. Me parece perfecto lo que está haciendo la Agencia Europea.