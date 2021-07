Identificaron los restos de Miguel Kauffman, el último uruguayo que permanecía desaparecido tras derrumbe en Miami

Hasta el momento son 97 las víctimas mortales identificadas.

Este jueves fueron identificados los restos de Miguel Kauffman, el uruguayo que permanecía desaparecido tras el derrumbe del edificio Champlain Tower South en Miami el pasado 24 de junio.

El cuerpo de su esposa, Gabriela Camou, había sido hallado días atrás entre los escombros. Ambos habían viajado a la ciudad de Miami a visitar a su hijo, que vive allí.

Otra cuerpo de otra uruguaya, Graciela Ponce de León de 86 años, fue recuperado el 7 de julio. La mujer vivía en el edificio junto con su esposo, su hija y su nieta de siete años, todos argentinos.

Previamente había sido recuperado el cuerpo de una mujer de 74 años que nació en Uruguay y vivía desde hacía más de 40 años fuera del país. Por tener pasaporte venezolano no había sido considerada en un primer momento por las autoridades gubernamentales como parte del grupo de uruguayos.

Tras 21 días de búsqueda, "nuestros esfuerzos" por recuperar cuerpos entre la montaña de escombros en Surfside continúan, y "el número de muertes confirmadas es ahora de 97", había precisado este miércoles la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. "Es una pérdida de vidas asombrosa y desgarradora", agregó.

El número de personas no localizadas tras el derrumbe ocurrido el 24 de junio por causas aún no determinadas se situó hasta este miércoles en al menos ocho, pero hay dos de ellas que no se sabe con certeza si estaban en el edificio cuando se vino abajo.

Entre las víctimas, además de estadounidenses, hay argentinos, cubanos, uruguayos, colombianos, chilenos, venezolanos, paraguayos e israelíes, entre otras nacionalidades.

"El proceso de hacer identificaciones se ha vuelto más difícil a medida que pasa el tiempo", reconoció días atrás Levine Cava, quien precisó que las labores se apoyan en gran medida en la tecnología de ADN usada por las oficina de los médicos forenses, un proceso que puede ser lento. "Puede que haya personas fallecidas que figuren como desaparecidas hasta que sean identificadas", explicó.