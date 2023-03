Incidentes en liceo de Colón: personas ajenas al centro agredieron a dos estudiantes; "esto no viene de ahora, hoy se desmadró", dijo adscripta

Cuatro personas fueron detenidas.

Durante la jornada del jueves volvieron a darse incidentes en un centro educativo, algo que viene sucediendo desde mediados de marzo en distintos liceos o UTUs del país. Esta vez fue en el Liceo Nº62, ubicado en la zona de Colón, en Montevideo.

El episodio sucedió sobre el mediodía. Hasta el liceo se acercaron personas ajenas a la institución con la intención de golpear a dos estudiantes.

El ataque comenzó afuera. Luego, personal que trabaja en el centro intentó resguardar a los adolescentes y protegerlos, pero los agresores treparon una reja e ingresaron al local.

A raíz de los incidentes que se registraron debió intervenir la Policía. Y tres personas fueron detenidas: dos mayores de edad y un adolescente. Posteriormente, una cuarta persona fue detenida a pocas cuadras del lugar y se le incautó una picana, que los testigos indican que fue utilizada para el ataque.

Los adolescentes se encuentran en buen estado de salud, pudo saber Telemundo.

Sobre lo sucedido, Telemundo dialogó con una adscripta del lugar. “Alrededor de las 13:00 horas, al ingreso del turno vespertino, había dos estudiantes nuestros que estaban suspendidos, pero que venían a una reunión con dirección. Aparecieron otros muchachos, a quienes no ubicaba, y sabía que algo iba a suceder, porque uno ya conoce los movimientos y demás. Fueron a buscar a estos estudiantes y ellos no respondieron: vinieron y les pegaron. Cuando intentamos ingresarlos del portón hacia adentro, se subieron por arriba de las rejas y les seguía pegando. A eso vino la Policía y se los llevaron detenidos”, dijo.

Una adscripta del liceo dio detalles de los sucedido y aseguró que "sabían que algo iba a suceder". pic.twitter.com/45KtjY8T1i — Telemundo (@TelemundoUY) March 30, 2023

“Pero esto no viene de ahora, viene desde que empezamos las clases, la diferencia es que hoy se desbordó y se desmadró. Cuando me acerco a lo que sucedía, siento una picana al lado mío. No sentí miedo porque sabía que tenía que accionar, pero uno nunca sabe lo que te puede llegar a pasar. Y estamos solos, muy solos”, agregó.