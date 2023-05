La decisión de la cartera ocurre luego de que el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana admitiera que recibió atención en ese centro de salud durante una emergencia.

El Ministerio del Interior resolvió realizar otra investigación para determinar si Santiago González se atendió más de una vez en el Hospital Policial. La decisión de la cartera ocurre luego de que el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana admitiera que recibió atención en ese centro de salud durante una emergencia.

El jerarca aseguró que se "atiende en Cosem" y que su "médico de cabecera y los tratamientos" los tienen en esa mutualista. Sin embargo, al ser consultado por Telemundo puntualmente si se había atendido alguna vez en el Policial respondió: "Sí, sí, por una emergencia sí".

En este sentido, detalló que padece ciática y se realiza una tratamiento en su mutualista, donde recibió bloqueos. Un día me dio (la emergencia del Policial) un OXA B12. (...) Seguramente aparezca y no es ilegal". El OXA B12 es un medicamento para el tratamiento de las afecciones dolorosas.

La polémica se instaló días atrás a partir de la difusión de imágenes donde se publicaban tickets de medicamentos del Hospital Policial con la cédula del jerarca, en un contexto donde el número tres del Ministerio del Interior (Luis Calabria) dejó su cargo por atenderse en este centro de salud y el Senado investiga lo realizado por un anterior director general de Secretaría (Charles Carrera) en el mismo hospital.

Se realizó una investigación administrativa de urgencia cuyas conclusiones detalló González: el ticket no se utilizó para retirar medicamentos y -según el jerarca- él no estaba en el hospital en ese momento así que no pudo haber generado la solicitud.

"En el Policial hay un tótem -un aparato digital donde uno mismo puede realizar sus trámites- que no tiene base de datos. Mientras ingreses un número de ocho cifras (en el lugar de la cédula) lo va a leer y va a imprimir el numero que pongas. Una persona que sabe cómo funciona sabe que no queda registro y puso mi numero de cédula y dijo 'acá están los tickets'. No vas a poder sacar los medicamentos porque la computadora con la base de datos está en la farmacia. (El tótem) puede usarlo cualquiera", manifestó.

González sumó que en el momento que se realizó el trámite en el tótem él estaba en una reunión y las cámaras del centro de salud no lo ubican en la escena. Quién sí aparece en el lugar "cerca del tótem" es una "señora", pero la imagen "no es muy categórica".

"Que alguien vaya con la intención de ponerme a mí es desagradable, es grave. (...) Esto es un poco mucho, me tienen harto. Es una bruta cama", sentenció.