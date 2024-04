"Jamás había coincidido tanto", dijo Orsi sobre dichos de Lacalle acerca del Estado, pero agregó: "Me gustaría que en la práctica se llevara a cabo"

"Hemos visto cómo el Estado se ha retirado de un montón de lugares, fundamentalmente en donde la gente más lo precisa", apuntó el precandidato.

El precandidato frenteamplista Yamandú Orsi, se refirió a los dichos del presidente Lacalle Pou sobre el Estado y su rol en Argentina, y dijo que le gustaría que "en la práctica se llevara a cargo".

Durante su participación de la "Cena de la Libertad 2024" en Buenos Aires este miércoles, Lacalle dedicó parte de su discurso a hablar de la "libertad" como "una lucha constante"; también se refirió al rol de un "Estado fuerte" para que los individuos puedan alcanzarla.

"No todos podemos disfrutar de la libertad. Qué difícil es si se vive en un rancho, si no se tiene acceso a buena salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final del camino para esforzarse. En Uruguay le decimos hacer piecito: tenemos que tener un Estado fuerte para que el individuo pueda gozar del ejercicio de la libertad", afirmó Lacalle ante la mirada de su par argentino Javier Milei.

"Jamás había coincidido tanto con el presidente. Ahora, me gustaría que eso que él plantea en un discurso para afuera, que en realidad fue para adentro, en la práctica se llevara a cabo", manifestó este viernes Orsi.

"Hemos visto cómo el Estado se ha retirado de un montón de lugares, fundamentalmente de donde la gente más lo precisa. Parece buena cosa que desde el punto discursivo el presidente se pare ahí, pero en los hechos he visto lo contrario", subrayó.