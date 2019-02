Javier Miranda consideró que en la campaña electoral hay que salir a ganar y que la posibilidad de perder no está en el escenario

Sus declaraciones responden a las afirmaciones del expresidente José Mujica y la vicepresidenta Lucía Topolansky, quienes desdramatizaron una posible derrota.

“Para mí, perder las elecciones no es el fin del mundo”, le dijo el ex presidente Mujica al semanario Búsqueda, a fines del año pasado. Le quitó dramatismo al resultado electoral. Esta semana, en el mismo medio, su esposa, la vicepresidente Lucía Topolansky, dijo que “perder la elección no es una catástrofe”.

En el oficialismo admiten que las próximas elecciones serán las más difíciles para el Frente Amplio desde que es gobierno, hace 14 años. Sin embargo, internamente, hay dirigentes que consideran “un error” hacer estas afirmaciones de cara a la campaña y cuestionan si son oportunas.