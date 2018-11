Jorge Larrañaga defendió la idea de poner militares en las calles y criticó al gobierno: “¡Son un flan, no quieren prevenir ni reprimir!”

El senador blanco fue el orador principal en el acto en el que se oficializó el apoyo del movimiento Orejanos, de Juan Andrés Ramírez, a su sector.

Jorge Larrañaga se mostró molesto con los que dicen que las guardias militares no han tenido éxito:

¡Sí! Han funcionado en otros países, que no hablen los que no saben. El gobierno acaba de aprobar que las Fuerzas Armadas tengan funciones de policía en 20 kilómetros de la frontera, ¡para ahí sí! pero para cuidar a la gente no.

¡Son un flan, no quieren prevenir ni reprimir! que es lo que a veces hay que hacer conjuntamente con las políticas sociales y la educación. Es un Estado que no cumple con un objetivo fundamental y falla.

¡Todos los días están haciendo operativos! está bien, los apoyamos. No somos tan tontos de pedir operativos de prevención y disuasión y cuando los hacen criticamos, no… a lo sumo les decimos que vaya que tendrían que haberlos hecho mucho antes.