La directora del hogar de Fray Bentos donde murieron 11 ancianos con Covid-19 defendió la decisión de no internarlos

Aseguró que no les faltó nada y que recibieron la misma atención que en un hospital.

El 31 de marzo, la directora del hogar de ancianos Victoriano Sosa anunciaba, en sus redes sociales, que había contraído Covid-19 y que se iba a quedar allí hasta recuperarse.

Al día siguiente hacía un llamado a quienes quisieran trabajar con los ancianos que también estaban contagiados. “Los compañeros que trabajan en el hogar están certificados”, escribió la Dra. Daura Garaza.

Lo que también publicó por esos días y hasta el sábado, son despedidas a los internos que murieron: fotos y mensajes para cada uno de ellos.

La directora defiende la decisión de mantenerlos en el hogar y de no haberlos llevado a un hospital.

"Quiero dejar en claro a toda la población que acá los residentes tienen el mismo tratamiento que tendrían en el Hospital o en el Sanatorio. Simplemento se quedan en su casa, están atendidos todo el tiempo, tienen una enfermera, un médico", dijo Daura Galarza a Impacto Azul FM de Fray Bentos.

La directora asegura que tomó las decisiones en consulta con especialistas y docentes grado 5 de Montevideo.

"Yo no me creo omnipotente. Yo amo este lugar, hace 30 años que trabajo en este lugar, que vengo todos los días hasta las cinco de la mañana y estoy hasta las diez de la noche, para mí esta es mi casa y ellos son los seres más queridos que pueda tener", agregó Garaza.

Sobre la decisión de no internarlos, afirma que consultó a su grado 5 de cuidados paliativos, y menciona a la Dra. Pírez de Montevideo, que le hizo ver que no podía mandar a 60 personas al hospital.

"Lo mejor es que estén en su casa, que es esta, con todas las cosas que necesitan tener. Nada les ha faltado, nada de nada. No les ha faltado nada, ni el oxígeno, ni la medicación, ni la dedicación, ni el cariño, ni el aseo, ni la alimentación. No les ha faltado el cariño y el estar hasta el último suspiro, no le faltó un rezo al que cree, ni un beso para el que lo pidió", sentenció Garaza.