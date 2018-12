La fiscal que procesó a los responsables de la muerte de Hernán Fioritto dijo que está “indignada” por la liberación de 15 de los 16 procesados

El fiscal de Corte pidió un informe a la fiscal que firmó la resolución para conocer sus argumentos.

“Indignación es el sentimiento que tuvimos con mi adscripta”, fue lo que dijo la fiscal Mónica Castro a Telemundo. La fiscal indicó que le sorprendió la resolución y que se enteró por la prensa. Además dijo a El observador que sintió que le “jopearon” el caso y que en su fiscalía la excarcelación se había negado varias veces.

Mónica Castro fue quien procesó a los jóvenes en primera instancia y quien llevó el caso hasta noviembre de 2017 cuando entró en vigencia el nuevo código del proceso penal. Luego de eso el caso pasó a la Fiscalía de las Piedras.

Hasta el momento la fiscal titular de Las Piedras también había negado las excarcelaciones presentadas pero actualmente está de licencia médica y fue la adscripta, Alba Regueira, que tomó la resolución.

Lo hizo por una norma del nuevo Código del Proceso Penal que sostiene que si no hay acusación de Fiscalía y se cumplieron dos años de cárcel, debe cesar la prisión preventiva.

Este caso se rige por el código viejo y por eso las opiniones son variadas, si puede aplicarse o no este artículo.

“Más allá de que fue procesado por el viejo código, esta norma establece eso. Existe un principio en el derecho penal que es la retroactividad de la ley penal en beneficio del imputado”, había dicho al respecto el abogado de uno de los procesados.

Sin embargo para la fiscal que los procesó en primera instancia, la liberación no debería haber sido firmada porque el Código del Proceso Penal define que las nuevas normas del código no pueden aplicarse a los juicios iniciados antes de noviembre de 2017 hasta que no haya sentencia.

La Fiscalía de Corte pidió un informe a la fiscal que firmó la liberación, Alba Regueira, para conocer los motivos y argumentos que la llevaron a firmar esa excarcelación.

Alba Regueira habló con Telemundo pero declinó hacer declaraciones.