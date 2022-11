Lacalle anunció concreción de proyecto Arazatí con inversión de US$ 200 millones : "Vamos a tener capacidad ilimitada de agua potable"

"Hasta tanto no esté construida la infraestructura y al servicio de la empresa pública nacional para que ella se encargue de la potabilización, el Estado no pagará nada", expresó Peña.

El presidente Luis Lacalle Pou anunció este martes en conferencia de prensa que luego de una "larga peripecia" se aprobó el proyecto "Arazatí". Subrayó que se trata de la inversión más grande en el área de los últimos 150 años del país que inicialmente será de US$ 200.000.000, pero que si el directorio de OSE vota también la iniciativa del saneamiento, llegará a casi los US$ 500.000.000.

El mandatario dijo que se tuvieron en cuenta dos grandes problemáticas; por un lado, que el saneamiento no alcanza y por otro, la necesidad de tener una segunda fuente de abastecimiento. Recalcó que se trata de una "inversión que hace a la seguridad de tener agua sin perjuicio de sequía y fallas técnicas". Además, destacó que permitirá el saneamiento en unos 60 pueblos."Esto habla también de un país que se preocupa por el tema ambiental, porque estamos hablando de un alimento vital para varias cosas", prosiguió.

En este sentido, Lacalle expresó: "Amparado en la Constitución de la República y en las leyes, habiendo recibido una iniciativa privada y habiendo estudiado durante meses técnica y políticamente esta posibilidad, es con mucha alegría que finalmente el gobierno pueda anunciar esta obra de gran volumen e importancia y, además, de volumen económico, que entre otras cosas se suma a la obra pública que está haciendo el gobierno".

Tras ser consultado si la iniciativa viola el artículo 57 de la Constitución que establece que el abastecimiento de agua para el consumo humano debe ser prestado por personas jurídicas estatales, respondió que es eso "exactamente" lo que hace el proyecto, el suministro.

A su vez, dijo que este proyecto, que "no ha estado ajeno a discusiones", traerá trabajo para la zona donde se desarrollará la iniciativa (San José) y, eventualmente, en el caso del saneamiento para las distintas localidades. "Tuvimos la clara visión de qué era lo importante y después las herramientas que teníamos a mano en elementos como la economía, que siempre es limitado", añadió.

"El proyecto, que prontamente tendrá un llamado a licitación, se trata precisamente de la toma, potabilización y bombeo de agua potable desde Arazatí hacia Montevideo", informó, por su parte, el ministro de Ambiente, Adrían Peña. "El modelo de negocio que está establecido tiene que ver con que el privado es quien diseña, financia, construye y mantiene la infraestructura que queda al servicio de OSE", agregó.

"Por tanto, hasta tanto no esté construida la infraestructura y al servicio de la empresa pública nacional para que ella se encargue de la potabilización, el Estado no pagará nada. Es decir, la gente no pagará nada, y ese es el modelo que acabamos de aprobar", manifestó.

"Celebremos que se toma una decisión que se busca la mejor forma de financiarla y que en poco tiempo -no sé si cuando nosotros estemos nosotros en el gobierno o en el próximo- se va a inaugurar y vamos a tener capacidad ilimitada de agua potable, cosa que todo el Uruguay ha discutido durante muchos años y nunca se había hecho", cerró Lacalle.