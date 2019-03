Lacalle Pou señaló que algunos integrantes del gobierno no practican una campaña de “ideas y sin agravios”

Así lo solicitó el presidente Vázquez durante su acto del viernes pasado.

“Primero algunas cosas que me parecen importantes, que ojalá se cumplan, pero aparentemente no lo están haciendo algunos importantes gobernantes del país, que es tener una campaña de ideas y no de agravios. Eso me pareció muy bueno, pero hay que predicar con el ejemplo; para mí los políticos tienen que unir los dichos a los hechos. Y después otra cosa: si alguien tiene que hacer un acto para decir que su gobierno es bueno, es porque el gobierno no habla por sí mismo”, dijo Luis Lacalle Pou sobre el acto de Vázquez.

El precandidato del Partido Nacional dijo que espera, para después de las internas, un debate de propuestas con el resto de los candidatos.

“Obviamente los candidatos del oficialismo, cualquiera sea, va a tener que decir ‘vamos a seguir haciendo lo que hizo el gobierno’ o ‘vamos a cambiar’, o sea, va a defender al gobierno o no. Ahí va a estar el gran tema. Y nosotros desde la oposición, es si tenemos algo mejor para ofrecer, para que amerite el cambio”, sentenció Lacalle Pou.