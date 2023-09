Lacalle Pou viaja este viernes a Artigas para el casamiento del intendente Caram

Junto al mandatario concurrirán el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y su esposa.

El presidente Luis Lacalle Pou partirá este viernes rumbo a la ciudad de Artigas para participar del casamiento del intendente de Artigas, Pablo Caram.

Caram, de 64 años, se casará con su pareja Karolina Gómez.

El intendente de Artigas se encuentra en el centro de la polémica en las últimas semanas a raíz de declaraciones a Desayunos Informales sobre trabajo infantil.

Caram se le preguntó sobre el trabajo de menores de edad en las plantaciones de tabaco en el departamento y si esos menores trabajan en condiciones de legalidad, con los respectivos trámites ante el INAU y el Ministerio de Trabajo. “Hasta ahí no sé. Se ven niños, es normal. Es mucho mejor ver un gurí trabajando que con el celular”, respondió.

Tras las numerosas críticas, incluidas del ministro de Trabajo, aclaró: "Creo que me entendieron mal". "Es un grupo familiar que se dedica a la plantación de tabaco y los hijos salen a ayudar a los padres, como en cualquier lugar. Siempre están ayudando a los padres. No tienen retribución, no tienen nada, no figuran. Trabajan para acompañarlos", explicó a Telemundo sobre sus propias declaraciones.

También su pareja estuvo en el centro de la polémica años atrás por su labor como directora de Cultura de la comuna. Caram es acusado de elegir para los cargos de confianza a familiares.