Lacalle llamó a Penadés, el senador dijo que la acusación de abuso sexual infantil es mentira y el presidente aseguró que le cree

El presidente Luis Lacalle Pou dijo este jueves que le cree al senador blanco Gustavo Penadés cuando dice que no abusó sexualmente de la militante Romina Celeste cuando era adolescente.

En diálogo con los periodistas presentes en el egreso de una nueva generación de policías, Lacalle contó que al conocerse la denuncia de Romina llamó al senador para aclarar los hechos.

Penadés le dijo que son mentiras y Lacalle expresó que en base a eso, la trayectoria política, y el relacionamiento personal le cree al legislador. No obstante, subrayó que la Justicia determinará las responsabilidades.

Penadés dijo este miércoles en una declaración a la prensa que se encuentra a “entera disposición de la Justicia” para que allí sea donde “se aclaren” las “infamias” de las que está “siendo objeto”, en relación a las acusaciones públicas de la militante Romina Celeste. Además, afirmó que “todos conocen” su orientación sexual y que “nunca ha engañado, escondido, ni renegado” sobre ella. “Pero he siempre intentado separarla de la vida política y pública. Estoy muy orgulloso de lo que soy”, apuntó. “Lo que no admito bajo ninguna circunstancia es que por tener esa orientación sexual alguien me pueda acusar de pedófilo u ostentar las cosas que lamentablemente se están diciendo”, agregó.

La acusación de Romina Celeste contra el legislador se conoció el martes. “En un video voy hablar de un pedófilo que tenemos metido en la política hace 30 años, el mismo tipo que salió contra mi persona porque sabe muy bien quien soy. Cuando yo tenía sólo 13 años me levantaba del parque batlle y me llevaba al motel, le gustan los niños. No es fácil!!”, escribió la militante nacionalista el pasado 26 de marzo, y posteriormente publicó un video en el que amplió el relato, pero no indicó de quién se trataba. Pero el martes, en diálogo con el programa Hacemos lo que podamos, de DirecTV, Celeste apuntó contra Penadés: “Hubo dos veces. Una vez me terminó convenciendo y llevando a un motel. ¿Cómo un menor va a un motel? Él nunca me pidió una cédula ni nada, pero me hizo bajar el asiento para atrás como para que no me vean bien. Adentro de la habitación pasó algo, y cuando me voy me dijo ‘te dejo este regalito’. Ese regalito era plata”.