Lacalle visitó la casa de Bella Unión donde dio su primer discurso y recordó qué le dijo un amigo luego de escucharlo

En la década de los 90 Luis Lacalle Pou dio su primer discurso político en el norte el país, en la ciudad de Bella Unión (Artigas). Este viernes, el presidente llegó a ese punto del territorio y visitó la casa donde realizó ese discurso.

El mandatario golpeó la puerta de la vivienda, pero nadie respondió en un principio. “¿No hay nadie?”, preguntó junto a Pablo Caram, intendente de Artigas. Lacalle Pou buscaba a la dueña de casa, Ita.

Un trabajador de la caña de azúcar de ese predio charló con el presidente, quien le preguntó por la dueña de casa y le dijo: “Si la llegás a ver decile que le vine a dar un beso”. Tras ese diálogo, el muchacho le pidió una foto al mandatario.

¿Cómo fue esa primera participación pública? Lacalle Pou dijo entre risas cómo lo describió un amigo que lo escuchó en ese momento: “Corto, pero malo”.

En su despacho en la Torre Ejecutiva, dijo, tiene una foto del momento, que ocurrió en 1996 o 1998, agregó consultado acerca de cuándo fue.

“La primera vez que hablé en mi vida, hablé acá”, recordó el presidente cuando saludó a una mujer de la zona que le agradeció por estar en Bella Unión.

En una entrevista para el ciclo De Cerca, durante la campaña electoral de 2019, el ahora jefe de Estado habló de ese primer discurso. “Mi viejo agarra y dice: ‘Hoy tenemos un debut’. Miré para ver a quién debutaba y dice: ‘Luis Alberto Lacalle Pou’. Me arruinó el día”, dijo.

“Durante la caravana fui pensando el discurso. Me paro en el estrado y el tipo que habló antes que yo era muy alto. Me presentan, medio que me empujan y el micrófono me había quedado allá arriba. Obviamente no tenía ni el expertise y había como 600 o 700 personas. Empiezo a hablar y al fondo me dicen: ‘No se escucha’. El día que lo encuentre a ese... ‘¿Qué querés que haga? Soy petiso’, dije. O sea, ya debutamos con todos los traumas”, añadió.