"Las mujeres no están seguras en Uruguay", aseguró la fiscal de Delitos Sexuales Sylvia Lovesio

La doctora, que está cargo de investigar la violación de una mujer por parte de tres hombres, dijo que "los delitos sexuales en nuestro país no son una prioridad en materia de políticas públicas".

La fiscal de Delitos Sexuales Sylvia Lovesio dijo que "a veces" siente impotencia por la lentitud del sistema en los casos que investiga. "Los delitos sexuales en nuestro país no son una prioridad en materia de políticas públicas", afirmó la doctora este martes en el programa Doble Click de FM Del Sol.

Allí, aseguró que ha habido un incremento de los casos de abuso y que "las mujeres no están seguras en Uruguay", lo que es "un mal endémico" de la sociedad.

"En materia de delitos sexuales, a mí ya nada me asombra ni me llama la atención. Me gustaría que la gente que comenta estuviera aunque sea un día para tener en cuenta que la realidad supera ampliamente la ficción", dijo.

Lovesio está a cargo de la investigación por el caso de una mujer que fue violada el pasado domingo en Cordón por tres varones. Los principales sospechosos quedaron emplazados, es decir, en libertad y a disposición de la Justicia mientras se procesan las pericias ordenadas por la Fiscalía. Los hombres dicen ser inocentes y se negaron a dar muestras de ADN.

"La misma indignación que le causa a la sociedad, nos causa a nosotros", dijo la fiscal en Doble Click. "No solo hay casos como esto: hay violaciones en la vía pública, intrafamiliares, de niños, que realmente preocupan y han tenido un incremento", comentó.

Sin embargo, entiende que esta indignación tiene un aspecto positivo: "Está bueno que se genere y que este tema se ponga en el tapete público, en el sentido de que la gente sepa cómo funciona nuestro sistema; que nosotros actuamos con la mayor diligencia, pero que la respuesta inmediata que la víctima debe tener, no la tenemos", dijo.

La doctora explicó a Del Sol que en Montevideo hay tres fiscalías especializadas con tres funcionarios cada una. Actualmente, tan solo en el turno de Lovesio hay 800 investigaciones en curso.

En la entrevista, explicó que la lentitud del proceso lleva a una revictimización de las personas violadas o a abusadas. La víctima es sometida a análisis médicos, luego al estudio de los forenses y otra serie de pruebas que pueden agravar el caso.

"Me gustaría que el sistema cambiara y es lo que reclamo todos los días para poder tener las evidencias con mucha más inmediatez, poder actuar más rápido y darle a la víctima una respuesta, que es lo que se merece inmediatamente, y para poder llegar a la verdad", subrayó.

Lovesio explicó que en los casos de presunto abuso se evita tomar a declaración para no reactivar el trauma de la víctima.

"Nos debemos un gran debate a nivel nacional", sentenció.