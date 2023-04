Leé el proyecto completo: así quedó redactada la reforma previsional que impulsa el gobierno

Cabildo Abierto y el Partido Colorado sugirieron modificaciones que se tomaron en cuenta para esta versión.

Los diputados de los partidos integrantes de la coalición de gobierno aprobaron este jueves el proyecto que reforma la seguridad social en Uruguay.

El proyecto de ley fue sometido a votación en la comisión especial que discutió el tema y fue aprobado con los votos de blancos, colorados, cabildantes, independiente y del Partido de la Gente. Los representantes del Frente Amplio, en tanto, votaron en contra del proyecto en general y luego se retiraron de sala.

Luego de las últimas propuestas presentadas por Cabildo Abierto en primera instancia y posteriormente por el Partido Colorado, la comisión especial para el tratamiento del proyecto de ley terminó la redacción.

Leé en este documento cómo quedó la redacción final del proyecto de ley.

El proyecto tuvo mucho ida y vuelta dentro de la coalición de gobierno. Incluso el presidente Lacalle Pou reconoció que el proyecto de ley aprobado en el Senado en diciembre de 2022 era "económicamente más sustentable" que el que finalmente se redactó.

Sin embargo, empleó una metáfora para respaldar la sostenibilidad del proyecto: "Teníamos un litro de leche. Se le fue echando agua, agua, agua, pero sigue siendo leche. Si fuera agua ya no impulsaríamos la reforma".

Los cambios propuestos por Cabildo Abierto generaron críticas entre los actores de la coalición, inéditas en el período de gobierno. Tal es el caso del ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, que consideró "desagradable" y "lamentable" los cambios que planteó Cabildo Abierto.

En la misma línea, el expresidente Julio María Sanguinetti, acusó en su momento al senador Manini Ríos de faltar a la palabra y no respetar dos acuerdos que se habían suscrito, el primero en octubre de 2022 y el segundo en diciembre.

Estas declaraciones llevaron al senador Guillermo Domenech a responder. "El ministro Mieres es una figura secundaria en todo esto y no tiene ningún tipo de protagonismo en esos acuerdos, porque incluso no tiene el peso político necesario para hacer primar su opinión. Integra la coalición pero sus votos no son necesarios para ser mayoría", declaró en 970 Noticias.

Luego reprendió al Partido Colorado y a su líder, de quien dijo que tiene "el mayor de los respetos". "Sanguinetti se equivoca gravemente con sus acusaciones y sus acusaciones no se condicen con la realidad", subrayó.