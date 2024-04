"Lo que me llena de emoción es que se hizo justicia": genetista que resolvió caso Chomnalez dijo que fue clave "no bajar los brazos"

"Llegamos a esta persona buscando parentesco con nuestra base de datos criminal", expresó.

La genetista Natalia Sandberg fue la principal responsable en involucrar a Leonardo David Sena en la escena del crimen de la joven argentina Lola Chomnalez.

En un proceso "inédito" para Uruguay y la región, la funcionaria de la Policía Científica logró "dar otra vuelta" al sistema de detección de criminales mediante el ADN y encontrar al hombre que dejó su sangre en los documentos y objetos encontrados en la mochila de la adolescente argentina, asesinada en diciembre de 2014 en Valizas (Rocha).

Este miércoles Sena fue condenado a 27 años y medio de prisión. Tras la resolución judicial, Sandberg dijo que estaba "muy feliz" por la sentencia.

La genetista recordó que en el camino "hubo muchas frustraciones". "Muchas veces nos equivocamos, pero no había que bajar los brazos, sino hacer un mix entre la motivación personal y la de mi equipo con los científicos", apuntó este jueves en conferencia de prensa.

"Llegamos a esta persona buscando parentesco con nuestra base de datos criminal. Frente a una frustración no bajamos los brazos, nos conmueve muchísimo el dolor que pueden pasar los familiares. Desde nuestro lado fue un proyecto basado y fundado en la motivación de todos los policías que trabajamos en eso", remarcó.

Durante todos estos años, Sandberg tuvo acercamiento con la familia de la joven. "Fue muy especial desde el punto de vista personal, no me quedo con la parte tan objetiva y científica de todo, sino que me quedo con un valor que es muy importante que es el no bajar los brazos y no darnos por vencido frente a los obstáculos. Lo que me llena de emoción es que se hizo justicia", añadió.

Por último, indicó que las frustraciones que hubo en el proceso se debieron a que las líneas de investigación fueron "a ensayo y error". "Muchas veces no nos daban los valores que nosotros esperábamos para dirigir la investigación hacia un lado o hacia el otro. Los mayores desafíos fueron las investigaciones de campo que llevaron adelante esta detención y posterior condena", subrayó.