"Los cambios que tenemos que hacer no son ni serán suficientes para la magnitud del problema", dijo Mujica sobre reforma previsional

El expresidente indicó que "no es simple" el dilema de reforma que enfrenta el país.

En el marco de la discusión de la Reforma de la Seguridad Social, el expresidente José Mujica aseguró que más allá de los cambios que se realicen, se necesita generar otras fuentes de recursos que permitan subsidiar las necesidades de la población envejecida.

En declaraciones a M24 dijo que es hora de pensar en caminos duales: por un lado las modificaciones del sistema de seguridad social en sí, y por otro cómo juntar reservas para dentro de 20 o 25 años, cuando el desafío "se haga imponente".

"Esta no idea no ha sido planteada en la discusión. No se trata de una idea que pueda sustituir a los cambios que tenemos que hacer. Los cambios que tenemos que hacer hoy no son ni serán suficientes para la magnitud del problema que tenemos por delante", manifestó.

Además, indicó que "no es simple" el dilema de la reforma previsional que enfrenta el país. "Hay ejemplos de sociedades que crearon fondos, los invierten de forma positiva y destinan esos recursos en base a las necesidades de la población envejecida", comentó.

Sin embargo, aclaró que esa idea no sustituye a los cambios que se necesitan en la actualidad, pero advirtió que estos no serán suficientes.