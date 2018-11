Luis Lacalle Pou consideró que el presidente Vázquez abandonó el gobierno a más de un año de que finalice su administración

El precandidato blanco sostuvo que "cuando no se ejerce la autoridad, el que paga los platos rotos siempre es el más débil".

Lacalle Pou encabezó un acto del movimiento “El Cambio Contigo” en Colonia, donde se presentaron ideas y propuestas del sector. En su discurso, el precandidato reiteró sus críticas al Gobierno. Así se refirió:

Quedan 476 días de gobierno y nos dejó. Desensilló. Piensen en el que está enfermo o sin laburo. 476 días es una vida y no nos podemos permitir un presidente que no dé la cara. Cuando no se ejerce la autoridad, el que paga los platos rotos siempre es el más débil.

Cuando no se hacen cargo, que recuerden que perjudican a todos los uruguayos, sobre todo a los que menos tienen. A los que les dedicaron más discurso son los que más se están perjudicando.