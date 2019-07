Luis Lacalle Pou: “La política bien entendida te tiene que hacer mejor persona”

El precandidato blanco se impuso en la interna de su partido, según dio a conocer la consultora Cifra.

El precandidato Luis Lacalle Pou venció en las elecciones internas, según un sondeo de Cifra. El líder del sector Todos dijo:

Quiero saludar a los militantes de otros partidos políticos. Creo en la política, reivindico su instrumento, actúo en la Creo que es la mejor herramienta. Por eso soy prudente. Por eso hablo cuando tengo que hablar, y callo cuando tengo que callar.

Pertenezco a un partido con grandes personas a lo largo y ancho del país. Me tocó estar dos veces en la punta de este partido.

Estos fueron meses muy largos. En esta casa, durante muchos meses se trabajó profesionalmente, afectivamente.

En la vida es muy importante tener cohesión, gente en la que uno se pueda apoyar.

La actividad política no es una actividad en solitario y por eso le quiero agradecer a mi equipo, que no es solo técnico.

La otra reunión fue con los cabezas de las listas al Senado, que fueron un sostén para hacer y cambiar decisiones. Si he hecho algo bien en política es rodearme de gente muy inteligente. Quiero agradecerle a mi otra voz, Alejandra. La espalda familiar no tiene sustituto. Yo no soy si no fuera por mi familia. Nico es como un hermano más.

La política bien entendida te tiene que hacer mejor persona.