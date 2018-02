Martín Lema considera que la situación de ASSE era “insostenible” y que la gestión es “caótica”

Tras la remoción del directorio político de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), decidida por el presidente Tabaré Vázquez, ¿cuáles son los desafíos a futuro? ¿Habrá cambios de fondo? Abordamos el tema junto al diputado nacionalista Martín Lema.

La situación de ASSE era insostenible. En más de una oportunidad hemos acreditado irregularidades en todo el país, en una conducta crónica del directorio con un gran sentimiento de impunidad.

No se explica cómo se tomó una decisión tan tajante con todo el directorio de ASSE. Uno de los grandes responsables de esto de es Vázquez, quien decidió remover a la oposición del directorio luego de que se detectaron irregularidades. Vázquez y el Frente Amplio le tienen miedo al control en el directorio de ASSE.

La situación es alarmante, tiene una gestión caótica. Me extrañaría que al presidente, que es médico, no le llame la atención los conflictos que existen. Esta medida de remover al directorio es tardía, pero necesaria, aunque no alcanza.

Hay que ver si esto es una decisión estética de Vázquez, con cambios de figuritas, o si realmente habrá un cambio profundo de raíz.