Martínez, Cosse, Andrade y Bergara participaron de un acto conjunto en Melo: destacaron la unidad y afirmaron que otros partidos no pueden mostrar juntos a sus candidatos

Aseguraron que ningún otro partido puede mostrar a los candidatos juntos con un programa único y dijeron que el país se enfrenta a una disyuntiva entre conservadores y progresistas.

Fue un día entero de movilización en varias partes de la ciudad. Con una caravana, los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial recorrieron Melo y encabezaron el acto en la esquina de Aparicio Saravia y Wilson Ferreira.

Para Daniel Martínez, estos actos son una fortaleza del Frente Amplio.

“El FA está bien. Nos sacamos una foto juntos, competimos, pero nos importa acumular para octubre. No hay ningún otro partido que pueda hacer lo mismo, programa común y que los precandidatos salgan unidos. Representa que el FA no es lo mismo, se sustenta en ideas y en cosas bien hechas y en el reconocimiento de lo que no se hizo bien”.