"Mi sueño es caminar y que se me quite el dolor": Fanny sobrevivió a un intento de femicidio y pide colaboración para mejorar su calidad de vida

Tras cinco años de lucha, Fanny pide colaboración para poder acceder a tratamientos de fisioterapia y a una "bota inteligente" que le permita volver a caminar.

Fanny Fernández sobrevivió a un intento de femicidio hace cinco años. Y hoy su lucha está enfocada en poder volver a caminar, además de buscar formas para mitigar los intensos dolores que sufre.

Fue el 22 de agosto del año 2018 cuando Fanny estaba en su auto, en la calle Bolivia, en el barrio Carrasco, cuando su esposo llegó en una camioneta. Se subió al auto y, tras una discusión, le disparó cinco veces.

El hombre de 39 años se suicidó, pero ella sobrevivió. Hoy está en silla de ruedas, con la pierna izquierda inmóvil y fuertes dolores.

“Tengo que tomar mucha medicación, me dan morfina cada cuatro horas. Y vivo más en cama que en silla. Estoy sobreviviendo, no viviendo”, contó Fanny a Telemundo.

Han sido cinco años de lucha y de, lamentablemente, obtener magros resultados. Tratamientos con células madre o terapia de ozono no funcionaron. Tampoco la electroestimulación medular. Le colocaron un aparato y se lo tuvieron que sacar. Y en ese camino se agarró una bacteria intrahospitalaria. Ahora lleva dos períodos consecutivos de internación: seis meses en total.

“Soy una víctima que lo pudo contar, que hoy podría no estar acá, soy la voz de que todas las que no están. Me arruinaron la vida. Yo también tengo derecho a vivir y a ser feliz, y por eso quiere que la gente me ayude”, afirmó.

La ayuda que pide Fanny es en primer lugar para el tratamiento. Necesitaría por lo menos cuatro horas diarias de fisioterapia, para reforzar la otra pierna, pero no lo puede pagar.

La pierna derecha es la que, fortalecida, podría impulsar una bota mecánica en la pierna izquierda. Esa sería una segunda fase del tratamiento, e implicaría comprar esa bota en Argentina.

“Es una bota inteligente que se maneja del celular, es de última tecnología, por eso es tan cara, no es una cosa cualquiera. Es una bota que tiene movimiento propio, le copia a la pierna de al lado”, explicó.

Hasta ahora es su padre, jubilado de 80 años, quien ha pagado tratamientos y quien la acompaña en el hospital. Su madre murió hace poco, y no ha tenido más apoyos.

“Me cuesta creer que mi sueño hoy tenga que ser caminar, cuando antes tenía otros sueños. Mi sueño hoy es caminar y que se me quite el dolor”, concluyó.

¿Cómo colaborar con Fanny?

Para recibir ayuda, Fanny tiene cuentas en el banco Santander, en Prex y en Abitab. Todas las formas de colaborar están en las historias destacadas de su Instagram @fannyfernandezvainer.

