“Me toma de la mano fuerte y me rompe el alma en mil pedazos”: este es el testimonio del médico que atendió a la mujer que fue baleada por su marido

Telemundo accedió al dramático relato del médico que se enfrentó a otro intento de femicidio en Uruguay.

“Base Carrasco, 8 de la mañana. Frío y tranquilo el día. Aparece un tipo corriendo a avisar que una mujer estaba baleada en la esquina. Salimos con el enfermero. Dentro de un vehículo gris una mujer joven al volante, con sus manos ensangrentadas”.

Así comienza el relato del médico de la emergencia móvil que atendió a la mujer que intentó ser asesinada por su pareja, al que accedió Telemundo.

“Advierto un orificio de bala en el abdómen. Su mano derecha con dos dedos casi volados. Su brazo izquierdo fracturado a nivel del húmero. Pálida. Me falta el aire, gime, llora, pide”.

“A su lado un hombre sentado con la cabeza apoyada en la ventana de la puerta, con una bala en la sien derecha. Seco, muerto.

Extraemos a la mujer. La acostamos en la camilla. La subimos a la unidad. Rápidamente recortamos su ropa. Herida de bala en tórax, otra en el abdomen. En el brazo fracturado, dos orificios más.

Me voy a morir, dice, y llora. Me liquida su mirada triste y vacía, relata el médico que la atendió. Tiene 28 años. El hombre muerto a su lado es su marido. No pregunta por él. Tampoco yo le explico nada.

Máscara de oxígeno, vía venosa, oxímetro de pulso y con sirena abierta por la calle Rivera, en la mañana fría y soleada hasta la española.

-Me voy a morir, repite.

-No, no te vamos a dejar sola, le respondió el médico.

Me busca con la mano de su brazo roto. Me toma de la mano fuerte y me rompe el alma en mil pedazos.

Directo al block y se juega la vida en la cirugía.

¿Qué produce tanta locura y tan poco respeto por la vida humana? ¿Tanta violencia, tanta agresividad, tanto desprecio?”

La mujer fue víctima de un intento de femicidio por parte de su pareja, que luego se suicidó.