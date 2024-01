La obra ferroviaria ya terminó y ahora se está colocando la señalización y haciendo las pruebas de seguridad.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) prevé que en marzo o abril comience a funcionar el Ferrocarril Central entre la empresa UPM y el puerto de Montevideo.

La obra ferroviaria ya terminó y ahora se está colocando la señalización. Son 273 kilómetros de vías que ya están prontos y que permitirán la circulación de unos 15 trenes de carga de la pastera por día y otros que puedan sumarse.

“La obra ferroviaria en sí, la vía, está pronta, a tal punto que pudimos probar la locomotora con 26 vagones vacíos en toda su extensión, desde Montevideo a la planta de UPM. Eso nos hace pensar que con dos o tres meses de prueba, donde además se capacita al personal que va a conducir las locomotoras y se ve la construcción de la vía, si no aparece alguna falla o dificultad. Se requieren tres o cuatro meses para tener la tranquilidad de que todo está funcionando en condiciones para un ferrocarril moderno que Uruguay no tenía y no estaba acostumbrado”, indicó el ministro José Luis Falero.

El ministerio estima que en este semestre el tren esté funcionando a pleno. “Y por abril o mayo estamos ya transportando la carga de UPM y estimamos que se van a abrir otras cargas de otras empresas con ese 50% de disponibilidad que nos queda en la vía una vez que UPM empiece a funcionar. Se va a dar todo en el primer semestre”, agregó el jerarca.

Falero dice que hay muchas empresas interesadas en sumarse al transporte ferroviario.