El gobierno le encargó a AFE que compre locomotoras aptas para circular por la nueva red ferroviaria que usará el Ferrocarril Central

"Queremos que en el país haya competencia", afirmó el ministro Falero.

El gobierno le encargó a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) que compre nuevas locomotoras que sean aptas para circular por la red ferroviaria del Ferrocarril Central. Así lo informó este miércoles el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero.

En noviembre de este año, el consorcio que integran las empresas uruguayas Saceem y Berkes, la española Sacyr y la francesa NGE presentó la totalidad de las vías que conectan la segunda planta de UPM en la zona de Pueblo Centenario (Durazno) con el puerto de Montevideo. Según explicó el director de Saceem, Alejandro Ruibal, el transporte de carga quedará operativo en los primeros meses del 2024. El trayecto se va a poder hacer a una velocidad de 80 kilómetros por hora y la obra costó US$ 1.000 millones.

Ante este escenario, desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) le encomendaron a AFE que adquiera locomotoras que técnicamente puedan circular por la nueva red ferroviaria, algo que, según dijo Falero, no estaba contemplado en el proyecto original que firmó el gobierno anterior.

Falero y su equipo ministerial comparecieron este miércoles en la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputados. Allí, uno de los temas planteados fue qué pasaría con las nuevas vías más allá del tren de UPM.

“Uno de los temas fue las previsiones sobre lo que sucedería con AFE, si iba a poder circular o no por las vías del Ferrocarril Central. Y tuvimos que decir la verdad: no había una previsión de qué iba a suceder con AFE, si iba a poder circular o no en la nueva red ferroviaria, no estaba previsto”, dijo Falero.

“Hemos tenido que pedirle a AFE que como operadores públicos queremos que adecue la locomotora y adquiera locomotoras que puedan circular, porque las locomotoras que estaban no pueden hacerlo. Hay un interés por parte del gobierno para que AFE y la Corporación, a través de Self -Servicios Logísticos Ferroviarios-, puedan adquirir las máquinas y se está en un proceso licitatorio”, agregó el ministro.

Así las cosas, Falero afirmó que si se dejaba “todo como estaba” en el proyecto original, “AFE desaparecía y quedaba monopólicamente el operador privado de UPM circulando”.

“Estamos buscando que haya un competidor público-privado a través de Self, que es 51% de AFE y 49% de la Corporación Nacional para el Desarrollo, además de otros operadores que puedan surgir. Queremos que en el país haya competencia, porque eso permite reducir los costos de flete, y que la obra de la monstruosidad de este proyecto por lo menos las nuevas generaciones las logren pagar con una ocupación más importante que la de UPM”, apuntó.

Pese a que se necesitan esencialmente locomotoras, también deberán adquirirse eventualmente vagones. En cualquier caso, AFE está “haciendo algunas reparaciones y adecuando algunos vagones” para poder circular.

¿Cómo se pagarán esas locomotoras? “Se está buscando un financiamiento mediante un compromiso de deuda que lo pueda pagar el mismo transporte, y no tener que generar recursos extraordinarios”, explicó Falero, y agregó: “Es un plan de negocios entre la Corporación y AFE. Creo que con un par de locomotoras para circular por la vía central es lo mínimo, porque en el resto de las vías se puede seguir circulando. Estamos pensando en los pasos a seguir para seguir recuperando vías”.