"Muchas juezas se enfrentan a una disyuntiva injusta": magistrados reclaman extensión de licencia maternal para promover la lactancia

La Asociación de Magistrados del Uruguay impulsa un proyecto de ley para aumentar la licencia por maternidad de las juezas, en pos de promover una prolongación de la lactancia y el vínculo de apego entre madres e hijos.

Según explicó el presidente de la gremial, Leonardo Méndez, actualmente la licencia por maternidad para las juezas es de tres meses, y luego las funcionarias ya deben reintegrarse con horario completo, en “jornadas que muchas veces son muy extensas”.

“Las juezas son las más rezagadas en ese tema. Con bebés de tres meses de edad tienen que reintegrarse a trabajar con jornada plena y son además jornadas extensas, que en un turno pueden superar holgadamente las 12 horas”, indicó Méndez en rueda de prensa, y agregó: “Esto implica dificultades para el cumplimiento de la lactancia materna y el apego madre-hijo”.

Méndez reconoció que este tema “se registra desde larga data” y que desde las asociación han reclamado en varias oportunidades por cambios legislativos que permitan modificar el tiempo de licencia maternal.

“Venimos pidiendo una legislación que contemple la imposibilidad material que tiene una jueza de ejercer el medio horario por lactancia por la función propia de la magistratura, que es indelegable: una colega no puede retirarse del Juzgado a la mitad de la jornada para luego ser suplida el resto de la jornada por otro juez. Esto implica que un derecho consagrado no se puede cumplir y por eso buscamos una extensión de la licencia hasta los seis meses”, indicó Méndez.

La corta duración de la licencia maternal, indicó el presidente de la Asociación de Magistrados, hace que “muchas veces se corte la lactancia y haya hasta problemas fisiológicos de la madre como mastitis”: “Al no poder compatibilizar el medio horario, la jueza termina priorizando el trabajo por sobre la lactancia, con las consecuencias terribles que tiene para ella y para su bebé”.

“Hay que tener conciencia y empatía. No nos podemos permitir más como sociedad que mujeres madres operadoras del sistema o en cualquier ámbito tengan que pasar por estas circunstancias que terminan penalizando a la maternidad. Muchas mujeres se tienen que enfrentar a una disyuntiva que es injusta: me desarrollo en el trabajo o como madre. Eso no es admisible en el Uruguay del siglo XXI porque eso amplía la brecha de género”, afirmó Méndez.

En marzo de este año, la fiscal Sabrina Massaferro de Artigas acusó al juez Javier López Portillo de haber expresado comentarios misóginos durante la audiencia por el caso de trata de personas con fines de explotación laboral en una mina de piedras semipreciosas en ese departamento norteño. La fiscal pidió un receso en la audiencia para ordeñarse, ya que estaba amamantando, y en ese rato que ella no estuvo el magistrado dijo delante de testigos: "Que te revienten las tetas". De acuerdo a lo que dijo a Telemundo en ese momento el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, William Rosa, esto ocurrió el miércoles 6 de marzo en una audiencia "maratónica" en Artigas que duró casi 23 horas.

Consultado este miércoles al respecto, Méndez indicó que estas situaciones “pasan con defensoras y juezas” porque “el sistema todavía no ha desarrollado la sensibilidad necesaria para tratar estas circunstancias”: “No se cuenta con lugares apropiados para que las operadoras puedan hacer la extracción de la leche o tener un momento para completar la lactancia con sus hijos”.

Según explicó Méndez, ahora la gremial logró conducir el tema por vía legislativa: “Logramos que entre en el Senado en un proyecto de ley a través de la Comisión de Género y Derechos Humanos. Lo tomó la senadora Sandra Lazo y la vicepresidenta Beatriz Argimón nos dio su apoyo, además de las senadoras Irene Moreira, Gloria Rodríguez y Carmen Sanguinetti”.

“Lo que queremos es concientizar y poner en conocimiento de la sociedad, y de quienes tienen el poder para resolver esto mediante la norma legislativa, la situación actual de vulnerabilidad en la que se encuentran las juezas madres cuando tienen que cumplir los dos roles, su condición de madre y de jueza. Enfrentan dificultades día a día, y en ese contexto deben administrar justicia”, concluyó.