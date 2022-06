Mujica recibió doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional de Río Cuarto de Córdoba

“Los trabajadores del mundo que viene son muchachos que están entrando en la universidad. La calificación del trabajo, el progreso tecnológico y científico, determina que son esos los futuros generadores de plusvalía”, dijo durante su discurso.

Durante el mediodía de este miércoles el expresidente José Mujica recibió el título de doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional de Río Cuarto de Córdoba, Argentina.

El acto tuvo lugar en la Universidad de la República (UdelaR) y no en tierras argentinas porque, según recoge la universidad en su web, “al homenajeado se le dificulta ir a Río Cuarto por su estado de salud, por lo que se decidió que el acto se concrete en Uruguay”.

“Consideramos que la figura del señor José Alberto Mujica Cordano es digna de recibir la máxima distinción que puede otorgar una Universidad debido a su amplia trayectoria en la militancia política y social”, recoge el sitio de la casa de estudios.

Tras recibir el reconocimiento, Mujica habló sobre la importancia de la educación para el futuro laboral de las nuevas generaciones. “El mundo ha entrado no en una época de cambio sino de un cambio de época. Aquellos trabajadores de mameluco y gorra son nostalgias de nuestra juventud”, dijo el expresidente, y agregó: “Los trabajadores del mundo que viene son muchachos que están entrando en la universidad. La calificación del trabajo, el progreso tecnológico y científico, determina que son esos los futuros generadores de plusvalía”.

En ese sentido, además, Mujica afirmó que “es hora de que las universidades comprendan que tienen la responsabilidad de poner la inteligencia al servicio de una América, en la que pudimos construir mucho, pero nos falta para tener presencia en el mundo”.

Ya sobre el final de su alocución, Mujica bromeó sobre este nuevo reconocimiento que recibió: “Ayer de madrugada, no me podía dormir, como le pasa a cualquier viejo. Me pongo a leer y me encuentro que tengo como 20 títulos honoris causa. Y ya ni me acordaba”.

Entre esos reconocimientos, Mujica recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Panamá, de la Universidad Federal de Pampa y de la Universidad de La Plata, entre otros.