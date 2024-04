"No acompaño la propuesta por cómo está redactada", afirmó Orsi sobre el plebiscito de seguridad social

"No es que esté en contra de una movida que apunta al mismo objetivo que nosotros, pero no nos parece el mejor camino”, agregó.

A falta de menos de una semana para que venza el plazo para la recolección de firmas para promover un plebiscito sobre la seguridad social, el precandidato frenteamplista Yamandú Orsi sostuvo que no acompaña la iniciativa “por la forma en la que está redactada la propuesta”, pero que sí apoya una discusión sobre el tema.

“Que la ciudadanía tenga que después resolver no es un factor de preocupación. Simplemente no acompaño la propuesta por cómo está redactada, pero jamás debería preocuparnos algo que implica involucrar a la sociedad en una discusión, que por supuesto la tendremos que dar”, dijo este lunes a la noche en rueda de prensa.

El Pit-Cnt entregará las firmas para promover el plebiscito este sábado 27 de abril en el Parlamento. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, confirmó que ella las recibirá. La propuesta de reforma constitucional fija en 60 años la edad de retiro, equipara las jubilaciones mínimas con el salario mínimo nacional y elimina las AFAP. Habilitar el plebiscito requiere aproximadamente 270.000 firmas, equivalentes al 10% del padrón electoral, pero es necesario superar ese número por riesgo de descarte de firmas que no coinciden o errores en números de credencial.

Consultado este lunes al respecto de la propuesta del Pit-Cnt, Orsi afirmó que desde el Frente Amplio hay una posición que los une, pese a las diferencias sobre el tema: “Nos une la oposición a la reforma -sobre la seguridad social- que llevó adelante este gobierno, no consideramos que haya sido una buena reforma y no consideramos que solucione los problemas, creo que algunos los acentúa”.

“La fórmula que se eligió y el texto que se resolvió incorporar a la consulta popular a mí no me convence. No es que esté en contra de una movida que apunta al mismo objetivo que nosotros, pero no nos parece el mejor camino”, agregó.