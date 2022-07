"No creo que se vaya a picar la cumbre": Bustillo dijo que Uruguay no puede permitirse "no socializar los beneficios" de un TLC con China

"Lecciones de integración nadie nos tiene que dar, y no corresponde que lo hagan", dijo el canciller uruguayo.

Este miércoles comenzó en Asunción (Paraguay) una nueva cumbre del Mercosur; en esta primera jornada, el encuentro fue entre los cancilleres y los ministros de Economía del bloque.



Esta instancia tiene lugar con el anuncio del Ejecutivo uruguayo sobre la culminación del estudio de factibilidad con China y el avance en las negociaciones para sellar el tratado de libre comercio (TLC) con el gigante asiático como telón de fondo.



“Yo había advertido ayer que lejos del relato que se había querido instalar, el clima era bueno. Y el clima siguió siendo bueno más allá de algún dicho en los discursos de uno y de otro, simplemente marcando las diferencias de visiones que podíamos tener. El clima sigue siendo bueno”, dijo este miércoles el canciller uruguayo Francisco Bustillo en rueda de prensa.



Consultado sobre si la cumbre podría tensarse por el tema del TLC, Bustillo respondió: “No creo que se vaya a picar la cumbre. No hay motivos para hacerlo, somos todos gente grande. Todos tenemos una misma visión en común que es hacer lo mejor por nuestros pueblos y, en definitiva, trabajar todos juntos, y de eso se trata. Después, el camino elegido es el que tenemos que discutir. Y ver cómo avanzamos todos en ese sentido”.



El jueves será el turno de la reunión de los presidentes, el mismo día en que Uruguay recibirá la presidencia pro tempore del bloque. “Durante la presidencia pro tempore de Uruguay, vamos a insistir y llevar adelante lo que hoy planteamos y ya lo habíamos hecho anteriormente, que es la modernización y el sinceramiento del bloque”, agregó Bustillo.

“Nuestra primera opción siempre es negociar juntos”

El canciller Bustillo celebró lo que parecería ser un cambio de postura en algunos países del Mercosur respecto al camino iniciado por Uruguay para concretar un TLC con China.

“Brasil respeta y comprende la posición de Uruguay. En su discurso, el canciller de Brasil habló de la modernización y de la flexibilidad, algo que vamos a llevar adelante en el próximo semestre. Y ahora encontré declaraciones del vicecanciller de Paraguay también alentando esa posibilidad, incluso en algún aspecto fue hasta un poco más lejos”, dijo Bustillo, y agregó: “Vamos sumando de a uno. Ahora esperemos que en la reflexión que nos debemos todos también se vaya a sumar Argentina”.

En ese sentido, además, el canciller dijo que la “primera opción” de Uruguay “siempre es negociar” junto a Brasil, Argentina y Paraguay.

“Pero no es menos cierto que lo único que no nos podemos permitir es el inmovilismo. En ese sentido, tenemos la decisión tomada de que deseamos y auguramos que sea con nuestros socios naturales, pero si no fuera así, nosotros vamos a seguir avanzando porque nuestros pueblos nos lo demandan, necesitamos darles mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades de inversión y, en definitiva, mayor bienestar a nuestros ciudadanos”, afirmó el canciller.

Consultado sobre la posibilidad de que Uruguay sea sancionado a nivel interno del bloque por avanzar en negociaciones con China, Bustillo consideró que “no hay ninguna intención velada de buscar sanciones a Uruguay”. “No correspondería. Además, no hay nada que hemos hecho que amerite una eventual sanción en tal sentido”, afirmó.

Además, dijo que, “a propósito de algún comentario que se dio en ocasión de la cumbre hoy de mañana”, merecía un firme postulado de Uruguay “en favor de la integración porque lecciones de integración nadie nos tiene que dar, y no corresponde que lo hagan”. “Hemos dado muy buenas muestras de querer integrarnos, y pelear por esa integración”, agregó.

“Hemos insistido que cuando planteamos la modernización y el sinceramiento es porque quizás vayamos incluso un paso más adelante con nuestros socios en favor del Mercosur. Porque solamente modernizándonos y sincerándolo es que vamos a tener un mejor Mercosur, como deseamos todos”, afirmó Bustillo.

¿Cómo se presentará el tema del TLC en la cumbre?

El canciller Bustillo dijo que el tema del TLC será tratado y conversado en la cumbre del Mercosur como se ha hecho hasta ahora: “Hemos actuado con total transparencia, desde el primer momento, anunciando nuestras intenciones y los avances que han venido dando”.

“En ese sentido, luego de haber culminado el estudio de factibilidad, ahora nos debemos el inicio de esas negociaciones en tanto y cuanto los resultados de ese estudio fueron muy beneficiosos. Concluyó que puede haber muy buenos beneficios tanto para China como para Uruguay. Y esperemos que esos beneficios para Uruguay se extiendan también a Brasil, Argentina y Paraguay. Ese es el deseo de Uruguay”, afirmó Bustillo.

“Lo que no nos podemos permitir es en ningún caso no socializar los beneficios que Uruguay augura de ese acuerdo con China”, agregó.

Interrogado sobre la posibilidad de que el acuerdo pueda concretarse entre el Mercosur y China, el canciller uruguayo dijo que “el estudio de factibilidad puntualmente ha sido un estudio bilateral conjunto entre Uruguay y China, y no podemos perder el horizonte en tal sentido”.

“Ahora bien, nuestra prioridad sería en cualquier caso, no solo con China, con cualquier otro actor, ir juntos con Brasil, Argentina y Paraguay, porque eso nos fortalece en cualquier mesa de negociación. Pero reitero: si no fuera el caso, que esperamos que así lo sea, Uruguay va a seguir dando los pasos en favor de ese ansiado acuerdo”, agregó, y consideró que “es demasiado petulante decir que podríamos ser la puerta de entrada de China al Mercosur”.