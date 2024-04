"No debemos apresurarnos": Cosse dijo que no fijará postura sobre el plebiscito de seguridad social hasta que se validen las firmas

"Creo que después de que la Corte haga el conteo se va a abrir nuevamente un proceso de discusión, y participaré como frenteamplista. Como frenteamplista me atendré a lo que el Frente Amplio decida", señaló.

La precandidata frenteamplista Carolina Cosse afirmó en las últimas horas que para ella todavía no es momento de marcar una postura respecto al plebiscito por seguridad social impulsado por el Pit-Cnt, ya que todavía no fue confirmado por la Corte Electoral.

“Ahora la Corte Electoral tiene que contar las firmas y se verá si llegan o no. Y ahí se va a abrir un proceso de discusión, y en ese proceso participaré”, afirmó Cosse este lunes en rueda de prensa.

El fin de semana, el Pit-Cnt anunció que alcanzó 430.023 firmas y que superó la cantidad que necesitaba (270.000), por lo que se espera que en la primera vuelta de las elecciones nacionales, en octubre, haya un plebiscito por seguridad social.

Hasta el momento, el Frente Amplio como partido ha dado libertad de acción a sus votantes ante un eventual plebiscito en las elecciones. Pero entre los precandidatos, las posturas han estado más divididas: Yamandú Orsi se ha mostrado en contra, al tiempo que Cosse se ha pronunciado de forma favorable a que el tema se discuta, pero no ha dicho si piensa votar a favor de la reforma constitucional.

“Creo que en lo que tenemos unanimidad los frenteamplistas es en que la situación actual del sistema de seguridad social es mala, que la ley es mala. Y esa unanimidad nos tiene que unir. Creo que después de que la Corte haga el conteo se va a abrir nuevamente un proceso de discusión, y participaré como frenteamplista. Como frenteamplista me atendré a lo que el Frente Amplio decida, y voy a participar como una más en las decisiones que vengan”, afirmó Cosse este lunes.

“En el programa del Frente Amplio está escrito que habrá un llamado al diálogo social pase lo que pase. Estamos dando una certeza. Y no creo que nos tengamos que apresurar. Porque creo que el Frente, a través de su historia, ha aprendido siempre. Y vivimos un proceso de autocrítica intenso y fuerte después de la derrota del 2019. Si algo aprendimos de la autocrítica es que no debemos apresurarnos, no hay que forzar los tiempos de las cosas”, dijo, y agregó: “En mi precandidatura hay grupos que apoyan y otros que no apoyan, como en el Frente Amplio, lo que creo que enriquece nuestra propuesta”.