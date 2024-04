"No me imagino ningún gobierno del Frente Amplio que pueda prescindir de aportes como el de Mario (Bergara)", dijo Orsi

El precandidato aseguró que en su gabinete "habrá lugares" para todos los sectores.

El precandidato frenteamplista Yamandú Orsi dijo este viernes que "es un honor" que Mario Bergara y su sector lo acompañen de cara a las elecciones internas de junio. Esta semana el expresidente del Banco Central (BCU) anunció que no competiría en las internas y que había decidido respaldar al exintendente de Canelones.

"Nadie se fue del Frente Amplio. Lo que ocurre es que la oferta de candidatos o candidatas cambia, pero el Frente sigue siendo el mismo. Lo que hacemos con Mario y su equipo es sentarnos en una mesa a trabajar juntos, como lo vamos a hacer con el resto de los sectores que hoy no nos acompañan", expresó en rueda de prensa.

"Para mí es un honor que estén acompañándonos", afirmó el precandidato. "No me imagino ningún gobierno del Frente Amplio que pueda prescindir de aportes como el de Mario. No se me ocurría antes cuando era candidato y no se me ocurre ahora", añadió.

Integrantes del oficialismo han declarado en los últimos días que tras la decisión de Bergara el Frente Amplio quedó "radicalizado" entre el "comunismo y los tupamaros". En ese sentido, Orsi señaló que si se quería considerar "radical la inversión, el trabajo, el resolver el tema de la desigualdad de otra forma, ir hacia un pacto educativo, no hay problema".

El precandidato aseguró además que en un eventual gabinete de un gobierno liderado por él "habrá lugares" para todos los sectores del Frente Amplio. "No por un tema de cuotas, sino porque los precisamos en los lugares donde más saben aportar", dijo.

Por último, consultado por las políticas de seguridad de un hipotético gobierno suyo, sostuvo que serán "políticas serias sin banalizar la discusión, sin apuntar con el dedo a los culpables cuando no lo son, no trivializar la discusión, ir hacia niveles de análisis un poco más de consensos y hacer menos ruido, hablar más bajo de estos temas".