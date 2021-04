"No negamos y no somos necios en reconocer que las camas de hospital se pueden saturar", dijo Cipriani

"Estamos haciendo todo lo que esta a nuestro alcance para no colapsar en ASSE", planteó el presidente del organismo.

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, se refirió este miércoles a la situación del sistema sanitario en este momento de la pandemia. "No negamos y no somos necios en reconocer que las camas de Hospital se pueden saturar. HOY no lo están", escribió en su cuenta de Twitter.

El jerarca dijo que se trabaja para que esa saturación no ocurra y enumeró una serie de medidas tomadas por ASSE, como el aumento de camas de cuidados intensivos, la creación de dos centros Covid y de "unidades respiratorias" con 65 camas.

A esto Cipriani sumó la incorporación de 50 ambulancias nuevas, la multiplicación por cinco de los test PCR, la contratación de 1.800 funcionarios nuevos, el programa de plasma hiperinmune para tratamiento de personas con coronavirus y la instalación de vacunatorios.

Además, Cipriani expresó que ahora lo que se necesita es el "apoyo de la gente". Esto implica vacunarse cuando esté la oportunidad, uso de tapabocas, lavado frecuente de manos, distancia física y evitar las reuniones.

"Todos sabemos cómo cuidarnos", dijo Cipriani, y agregó: "Agradecemos a los funcionarios y gremios por todo el trabajo realizado".