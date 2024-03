"No pretendemos que nadie vaya preso, queremos educar": Comité Israelita presentó denuncia por expresiones antisemitas en marcha del 8M

Este lunes, el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, Roby Schindler, identificó a la organización “Our Voice” como la responsable de estos actos.

El Comité Central Israelita del Uruguay presentó este lunes una denuncia penal contra una organización social por expresiones antisemitas en la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer.

El fin de semana se viralizó la imagen de una mujer judía atravesada por una lanza durante la marcha por el Día de la Mujer en la avenida 18 de Julio. “Fuego al patriarcado”, cantaba un grupo de mujeres jóvenes y de niñas en la marcha del 8 de marzo, mientras sostenían una cabeza de una mujer judía atravesada por una lanza. Su protesta se enmarcaba por una pancarta con la inscripción “Palestina libre”, en alusión al conflicto que ya lleva cinco meses entre Israel y el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza.

Este lunes, el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, Roby Schindler, identificó a la organización “Our Voice” como la responsable de estos actos.

“Nosotros no pretendemos ningún reparo económico, no pretendemos que nadie vaya preso, lo que queremos es educar, que la gente entienda que en Uruguay, que es un ejemplo en la región y en el mundo de respeto y republicanismo, estas cosas no pueden ocurrir”, indicó.

En tanto, Schindler apuntó que “hay una organización y personas” detrás de lo sucedido. “Infelizmente ha habido manifestaciones de odio por parte de algunas personas de esta organización. Quienes cometieron estos delitos, porque estos actos de odio son delitos por la legislación uruguaya, están plenamente identificados”, agregó.