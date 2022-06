"No puedo obligar a mi mujer a hacer algo", dijo Sartori sobre la faltante de la declaración jurada de su esposa

El legislador nacionalista agregó que el hecho de que su pareja presente o no la declaración "escapa a su voluntad".

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) inició una investigación sobre el senador nacionalista Juan Sartori por no presentar la declaración de Bienes e Ingresos de su esposa, Ekaterina Rybolovlev, hija del magnate ruso Dmitry Ryboloyev. Esto se dio a raíz de un pedido de informes presentado por los senadores frenteamplistas Eduardo Brenta, Amanda Della Ventura y Daniel Olesker.

En respuesta a esta situación, el senador Juan Sartori emitió un comunicado este miércoles en el que afirma que él ya presentó su declaración jurada “e incluso se presentó una ampliación tal como se pidió”. “En mi caso es mucho más compleja y larga que la de muchos otros legisladores, se hizo con los mejores asesores del país y de manera satisfactoria. Yo he declarado todo lo que tengo que declarar y la Jutep está conforme con eso", dijo.

Pero específicamente sobre la declaración de su esposa, dijo que se asesoró “con los principales abogados administrativos del país” y concluyeron que "presenta una cantidad de problemas jurídicos, que van desde un tema de género a un problema de inconstitucionalidad”.

"Yo no puedo obligar a mi mujer a hacer algo, y peor aún, sancionarme a mí por una persona jurídica diferente, que no vive en el país, de la cual estoy separado de bienes y tiene todo el derecho de querer preservar su privacidad", dijo Sartori, y agregó que el hecho de que su pareja presente o no la declaración "escapa a su voluntad".

Además, Sartori consideró que desde el Frente Amplio están tratando este tema “con fines absolutamente políticos".

"No hay ninguna duda que esto no tiene sustento, ni base jurídica. Es una discusión que pueden tener los diferentes técnicos sobre cómo hacer cumplir la norma y cuáles son las consecuencias de un incumplimiento que es imposible de efectuar. Todo el resto es un circo político en el cual no me voy a meter", agregó Sartori.