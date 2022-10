"No vamos a bailar a la música que coloca el gobierno", dijo Pereira, y descartó respaldar una "aprobación exprés" de la reforma previsional

"No se puede plantear que no se hicieron propuestas cuando hay documentos. Si esas propuestas no gustan, puede ser parte de lo lógico, lo que no es lógico es decir que no hubo propuestas", respondió a los integrantes del gobierno que han cuestionado falta de aportes de la coalición de izquierda.

"No vamos a bailar a la música que coloca el gobierno". De esta manera se refirió el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, a la prontitud con la que el gobierno planea tratar el proyecto de reforma de la seguridad social en el Parlamento. Pereira aseguró que la coalición de izquierda no se atará a ningún plazo de tratamiento y que la "música" que pone el gobierno se debe a que hay "muchos temas con los que no quiere seguir tratando", en referencia a los casos del narcotraficante Sebastián Marset y del exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano.

"Nosotros sabemos lo que es una reforma de la seguridad social, entendemos lo que es administrar un tema de este volumen, entendemos cuáles son los temas importantes. Somos reformistas, hemos reformado, pero las reformas no pueden recaer sobre los sectores menos pudientes de la sociedad y es lo que vamos a analizar", añadió Pereira este viernes en rueda de prensa, un día después de que el gabinete del presidente Luis Lacalle Pou firmara el proyecto de reforma de la seguridad social, que ingresa en esta jornada al Senado.

Pereira afirmó que se gobierna "para el sector más rico de la sociedad" y añadió: "Los salarios y las jubilaciones, por más que les duela, este puede ser el tercer año consecutivo que tengan caída. En este país estamos viviendo. Ellos viven en una realidad paralela, es Narnia".

Además, el presidente del FA salió al cruce de las declaraciones de Lacalle Pou sobre la supuesta falta de aportes del partido al proyecto de reforma previsional y dijo que el mandatario "está equivocado o mal informado", y afirmó que el FA planteó sus propuestas en el marco de la comisión de expertos que analizó el tema.

"Ahora vamos a analizar este proyecto. No se puede plantear que no se hicieron propuestas cuando hay documentos. Si esas propuestas no gustan, puede ser parte de lo lógico, lo que no es lógico es decir que no hubo propuestas. Tanta razón teníamos que dicen que este proyecto sufrió 30 modificaciones: no era el proyecto del gobierno sino del presidente. Ahora está el proyecto del gobierno y lo discutiremos a fondo. El lunes haremos el primer intercambio", profundizó.

Pereira dijo que poner arriba de la mesa una "aprobación exprés" del proyecto significa "no darle la importancia que el tema de la seguridad social tiene para las futuras generaciones".

El FA, afirmó, "pretende gobernar, no es un partido que juegue a la marchanta, que opina por titulares de prensa, vamos a estudiar el proyecto", y añadió: "No vamos a bailar a la música que coloca el gobierno".

"El ingreso con esta prontitud tiene una consonancia con un muy mal momento del gobierno, que es haber atravesado el momento de Marset, haber modificado la política antitabaco a solicitud de Montepaz, haber tenido el tema duro de Astesiano", enumeró el titular del FA.

En el mismo sentido, consideró que la instalación de una comisión investigadora parlamentaria para analizar la actuación del senador Charles Carrera con respecto al uso del Hospital Policial años atrás tiene que ver con "una necesidad de distraer".