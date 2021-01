Oficialismo y oposición reavivaron sus cruces por el manejo sanitario del país y por la estrategia económica del Gobierno

Se levantó el receso del Parlamento para que sesionara la comisión permanente.

Mientras que el Frente Amplio pide medidas más restrictivas de la movilidad y apoyo económico a los sectores vulnerables, en la coalición dicen que son planteos incoherentes porque en su momento no votaron el cierre de fronteras y la limitación del derecho de reunión, que tenían ese objetivo.

Reconociendo el avance de la pandemia en Uruguay, Gandini pidió a los actores políticos no opinar generalidades, sino plantear medidas concretas y aclarar cómo se atenderán las consecuencias de esas medidas.

Desde la oposición aseguran que hace tiempo se realizan esas propuestas, como por ejemplo licenciar a la población de mayor riesgo.

Insisten con la necesidad de asistir económicamente a los sectores más vulnerables, y critican al gobierno por no hacerlo.

Desde el oficialismo señalan que el estado económico del país no es el mejor y no adhieren al planteo de endeudamiento. Además, si bien no se descartan opciones, las medidas restrictivas extremas generan reparos.

Desde el Partido Colorado confían en la negociación por las vacunas y piden paciencia.

En Cabildo Abierto aseguran que hay sectores sociales que buscan desgastar al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.